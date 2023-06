Egy éves siófoki kölcsönjáték után, a következő szezontól ismét az ETO mezében szerepel Farkas Balázs, a klub sajátnevelésű támadója.

„Farek” - ahogy a társai becézik -, szinte közkívánatra került vissza a győri csapathoz, mert a szurkolók a rövid idő alatt is megkedvelték a játékát. Nem az a fajta center, aki a fülén is tekergeti a labdát, de a szíve mindig a helyén volt, és a pályáról is az látszott róla, hogy neki az ETO a mindene.

Az előző bajnoki esztendő remekül sikerült Farkasnak, ugyanis a bajnokságban tíz, míg a Magyar Kupában két gólt szerzett sárga-kék mezben, így a 21 esztendős támadó a felkészülést már Győrben kezdi meg. A játékos boldog, hogy hazatért és izgatottan várja a felkészülést.

- Nagy örömmel tölt el, hogy visszatérhetek ahhoz a csapathoz, ahonnan indult a pályafutásom, és ahol gyerekkorom óta nevelkedtem. Óriási motivációval vágok bele a munkába, jó teljesítménnyel szeretném segíteni a csapatot a következő szezonban. Bizonyítanunk kell, hogy van keresnivalónk a következő szezonban, minél előkelőbb helyen akarunk végezni a tabellán, és sok örömet szeretnénk szerezni a szurkolóinknak az előttünk álló időszakban” – mondta Farkas Balázs az eto.hu-n.

A játékos az előző szezonban mutatott teljesítménye alapján egyértelmű volt, hogy a nyártól ismét zöld-fehér mezben rohamozza az ellenfelek kapuját.

- Egy ambiciózus, motivált, emellett még mindig nagyon fiatal, jó játékosról van szó, akinek érkezése nagy örömmel tölt el – kezdte Köteles László sportigazgató. – Ugyanúgy, mint a csapattól, tőle is nagyon sokat várunk. Biztos vagyok benne, hogy sok örömet fog okozni a szurkolóknak, a városnak, és persze az egész klubnak.

Farkas Balázs az ETO második nyári igazolása, egy nappal korábban jelentették be az elsőt Szépe János személyében. A 27 esztendős belső védő 2025 nyaráig szerződött a győri klubhoz, ahol komoly sikereket szeretne elérni.

- Az ETO komoly érdeklődést mutatott irántam, felvázolták a terveket, amikkel azonosulni tudtam, emellett egy patinás csapatról beszélünk, így gyorsan megegyeztünk – kezdte Szépe János a klub honlapján. - Szeretném sok játékkal és jó teljesítménnyel segíteni a klubot, hogy együtt elérjük a hosszútávú céljainkat.