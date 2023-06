Perjámosi Richárd a Face Team vezetője, aki az akrobatikus kosárlabda rejtelmeibe avatja be a hallgatót. Az Amerikából érkezett sport egy művészet is egyben, hiszen szórakoztató, zenés, táncos koreográfiára épül és a legfontosabb célja a látvány. Perjámosi Richárd az utánpótlás szekciót is edzi, a 14-23 éves korosztályt nagy sikerrel, a fiúk mellett egyre több lány is kedvet kap ehhez az extrém sporthoz. Előadták már az Aladdint, a Nagy pénzrablást és van még ötletük. A podcastből kiderül milyen augusztusi világeseményre készülnek.

