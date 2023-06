– Mi terelte arra az útra, hogy versenyszerűen foglalkozzon testépítéssel?

– Mindig is szerettem sportolni. Korábban fociztam és kosaraztam, de a legjobban a testépítés fogott meg. Öt évvel ezelőtt kezdtem el önállóan konditeremben edzeni, mert felszöktek a kilók és szerettem volna formában tartani magam. Két évig magamtól csináltam a gyakorlatokat, aztán jött a világjárvány, ami miatt bezártak a konditermek. Akkoriban a versenysportolóknak lehetőségük volt az edzőtermi edzésre, így kiváltottam az engedélyt. Ekkor találkoztam egy személyi edzővel, akivel egy hathetes programmal kezdtem el a felkészülést. Látványos változást értem el, így az edzőm ajánlotta, hogy menjek el egy versenyre, amibe bele is mentem. Versenyszerűen pedig immár két éve foglalkozom a testépítéssel.

– A sportág mit adott az életéhez?

– Az biztos, hogy kitartóbb lettem. Illetve a mindennapokban is jó hatással van rám. Alapvetően nem vagyok idegeskedő típus, de az edzés remek levezető.

– Milyen felkészülés előzi meg a versenyeket?

– A versenyszezon januártól júniusig tart, amire nem egyszerű a felkészülés. Szigorú diétát kell tartani. A testemhez mérten ki van számolva a kalóriamennyiség. Versenyek előtt egy héttel el kell kezdeni a vízhajtást. Heti ötször edzem, aminek ideje az edzés típusától függ. Ha kardiózom, akkor a minimum 1,5 óra. Mindennap más izomcsoportot edzek, és vannak olyanok, amelyeket párban. Jelenleg heti kétszer edzem át minden izomcsoportomat, kivéve a lábam, azt csak egyszer. A személyi edzőmmel hetente nézzük a formámat, így mindig aktuálisan alakítjuk a tervet, éppen akkor mit kell erősíteni. A sportágban nem a nagy súlyokon van a hangsúly, sokkal inkább a szabályosságon. Télen növelhetjük a testtömeget és akkor szóba jöhetnek a nagy súlyok, de azzal az a baj, hogy sérülésveszélyes.

– Van különbség az életmódjában, ha nincs versenyszezon?

– Majdnem ugyanaz, csak olyankor csalhatok egy picit az étkezésben, ami meg is látszik rajtam.

– Közismert, hogy a testépítők étrendje csirkéből és rizsből áll. Vagy ez tévhit?

– Versenyszezonban egyáltalán nem változatos az étrendem. Csirkét, rizst és zöldséget eszem, esetleg tojást és zabkását, amit fehérjeporokkal ízesítek. Időnként szoktam variálni a húsokat, olyankor eszem halat vagy marhát, de csak mértékkel. Január óta tartom ezt az étrendet. A versenynapokon jó, mert olyankor ehetek csaló ételeket, mint gyorsétel vagy édesség.

Horváth Martin két év alatt szép eredményeket ért el a versenyeken.

– Miként lehet elképzelni egy versenyt?

– A versenynap regisztrációval kezdődik. Akkor meghatározzák, melyik súlycsoportba tartozom. Az enyém a 175 centiméter magasságúak kategóriája, de meg van szabva az is, hogy súlycsoportonként hány kiló lehet a versenyző. A magasságomhoz mérten maximum 75 kilogramm lehetek. Ez azért jó, mert mindenkinek megvan az esélye a győzelemre a saját kategóriájában. A regisztráció után kezdődnek az előkészületek. Barnítással kezdünk, ami hangsúlyozza az izmokat, hiszen a megmérettetés lényege, hogy kinek mennyire van kidolgozva a teste. A színpad előtt jön a betöltés, aminél van egy trükk: édességet és hamburgert szoktam enni, mert a cukortól jobban bedurrannak az izmaim és az erek is kijönnek. Mielőtt kilépek a színpadra, mindig szoktam izgulni, de már egyre magabiztosabbnak tűnök. A zsűri előtt sok minden számít a frizurától kezdve a kisugárzásig, végül is el kell adnom magam a színpadon.

– Lassan a végéhez közeledik a versenyszezon. Elégedett az idei teljesítményével?

– Eddig hat versenyen vettem részt és még kettőre megyek. A közelmúltban Budapesten rendezett az IBFF szövetség Európa-bajnokságot, ahol első helyezett lettem a kategóriámban. Erős mezőny volt, és hatalmas boldogsággal töltött el az eredmény.

Névjegy Horváth Martin a középiskolai tanulmányait a Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikumban végezte géplakatosként. A szigorú életmódjában felesége és édesanyja támogatja. Testépítői karrierje 2022-ben kezdődött, és már az első versenyszezonban három díjat bezsebelt. Az idei eredményei között szerepel az Európa-bajnoki cím, illetve két nemzetközi versenyen is dobogóra állhatott.

A közzétett képeket Horváth Martin bocsátotta rendelkezésünkre.