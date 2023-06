Közös megegyezéssel szerződést bontottunk Fadgyas Tamással, aki 2021-ben érkezett csapatunkhoz, melynek színeiben 56 tétmérkőzésen állt a gólvonalon. További pályafutásához sok sikert kívánunk! - adta hírül hétfőn az eto.hu.

Fadgyas Tamás kapus a 2021/22-es idényben került Győrbe és gyakran jó védésekkel hálálta meg a bizalmat.

A zöld-fehér klub korábban közölte, hogy a Kecskeméttől leszerződtette a Honvédban nevelkedő jobboldali védőt, a 21 esztendős Buna Gábort. Buna alapemberként nagy szerepet játszott abban, hogy 2022 végén a Kecskemét hosszú idő után feljutott az élvonalba. Az elmúlt bajnokságban viszont az NB I-ben csak egyszer játszott csereként.

- Két szép esztendőt töltöttem el Kecskeméten, viszont nagyon boldog vagyok, hogy már itt lehetek Győrben, az ETO kötelékében. Nagyon nagy múltú klubba érkeztem, örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy egy ekkora csapatnál bizonyíthatok, úgy gondolom, nagyon szép sikereket érhetünk el együtt. Szeretnék stabil játékossá válni a következő szezonban, ahol jó teljesítménnyel akarok bizonyítani a stábnak és a szurkolóknak egyaránt – mondta Buna Gábor a győri klub honlapján.

Buna Gábor immár győri színekben. Fotó: eto.hu

Köteles László sportigazgató nagy reményeket fűz a játékos szerepléséhez, és bízik benne, hogy gyorsan beilleszkedik a csapatba, aminek hosszútávon hasznos tagja lesz.

- Gabi személyében egy nagyon tehetséges játékossal bővült a keretünk – kezdte Köteles László. - Ismerem őt az utánpótlás-válogatottakból, ahol több korosztályban is szóhoz jutott. Amellett, hogy jó kvalitású játékos, a személyiségével is beleillik a csapatba, hiszen ugyanúgy, mint mi, ő is a kemény munkában hisz.