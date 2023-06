Kiss Béla levéli polgármester szerint különleges kegy egy ember életében megélni a száz évet, de különleges egy civil szervezet életében is. Ehhez hatalmas összefogás szükséges. Megismételte az esemény mottóját: „Egy egyesület, száz év, ezer élmény!” A faluvezető személyes kapcsolódásáról is szólt: édesapja után maga is labdarúgóként tevékenykedett és a fia is sportoló, és sok levéli családra igaz az, hogy kapcsolódnak valahogy e száz évhez. Arról is büszkén számolt be, hogy az egyesület valamennyi szakosztálya kiváló infrastruktúrával rendelkezik. A polgármester a 2018-2023 között a szakmai és infrastruktúra fejlesztésért végzett munkájáért emlékplakettel ismerte el Babai Dezső, a Levél Községi Sportegyesület elnöke munkáját, aki Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat alelnökétőlGyőr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért díjat is átvehetett sport tagozatban. Az alelnök az erős civil közösségek szerepét hangsúlyozta a települések életében.

Babai Dezső és Kiss Béla emléklapokat és emlékplaketteket adott át a helyi sportéletért tevékenykedőknek. Ugyanakkor az eseményen jelentették be, hogy az elnöki tisztséget július elsejétől Dankó Norbert veszi át. Németh Lajost az egyesület örökös tagjává választották.

Babai Dezső megemlékezett valamennyi elődjére is, egy perces néma csenddel tisztelegtek azok előtt, akik már nem lehetnek közöttünk. Az ünnepség koszorúzással zárult.