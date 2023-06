Magyarország–Törökország 68–69 (18–13, 16–13, 17–16, 17–27)

Ljubljana, női Európa-bajnokság, 600 néző. V.: Chueca (spanyol), Kozlovskis (lett), Vujicsics (montenegrói).

Magyarország: Studer 4, LELIK 18/12, DUBEI 8, GOREE 14/6, Kiss V. 13/6. Cs.: Aho, Határ 4, Kányási, RUFF-NAGY 7/6, Török. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Törökország: CAKIR 8, UZUN 15/3, AKALAN 10/6, Bayram 4, MCCOWAN 14. Cs.: Yildzhan 3/3, Erdogan, Fitik 5/3, TOPUZ 4, Güner., Onar 3/3, Szövetségi kapitány: Ekrem Memnum.

Legjobbjaink a szlovákok elleni 22 pontos győzelemmel, a törökök a címvédő szerbek elleni 8 pontos vereséggel "hangoltak" a találkozóra. Cakir a törököknek szerzett vezetést. Válogatottunk pontatlan dobásokkal indított, két és fél perc elteltével Dubei betörésből szerezte első pontjainkat, majd Lelik hármasával fordított válogatottunk. A 201 centis, 108 kilós honosított török center, McCowan zavarta betörő játékosainkat. Kiss Virág azonban megtalálta az ellenszert egy tripla formájában. A szakasz közepén felpörgött válogatottunk játéka, amely többek között Ruff-Nagy hármasával egy 10–3-mal 8 ponttal ellépett. A szakasz török triplával és 5 pontos magyar vezetéssel zárult.

McCowan duplájával három pontra zárkózott fel ellenfelünk a második etap elején. Támadásban pontatlanná vált válogatottunk játéka, de a védekezés jól működött. így éppen a két, a minap Törökországba szerződő játékosunk, Kiss és Studer révén tartotta öt pont körüli előnyét válogatottunk. A szakasz derekán Akalan triplájával két pontra felzárkózott Törökország. E kritikus helyzetben Lelik villant, kosara átlendítette a csapatot a holtponton. Triplájával nőtt a félidő hajrájában tízpontosra az előny. Jött négy török pont, majd a félidő egy ügyes alapvonali bedobás-figurából Határ duplájával és 8 pontos vezetésünkkel zárult.

McCowan centerkosarával kezdődött a második félidő, a Győrbe visszatérő Goree triplával felelt rá. Váltva estek a kosarak, egy olyan találatot, amelyet Kiss Studer passzából szerzett, a törökországi Mersinben is szívesen látnának a következő szezonban. Nem igazán jól játszva is tartottuk – elsősorban Lelik jóvoltából – az 5 és 10 pont közötti előnyt a McCowan vezette törökök ellen. A szakasz hajrájában Ruff-Nagy második hármasával 10 pont fölé nőtt a magyar előny, és a szakasz végén is 9 ponttal vezettünk.

A zárófelvonás Uzun két kosarával kezdődött. Székely Norbert időkérése után Studer talált be, kár, hogy a bónusz büntető kimaradt. Három pontra csökkent az előny, amikor Goree emelt be egy triplát, de rögtön jött a távoli török válasz. Lelik lépett elő vezérré, két triplát is dobott. Nem törtek meg a törökök, akik triplákkal és McCowan kosaraival tapadtak válogatottunkra. A végjátékhoz közeledve, hárompontos előnynél Kiss is beemelt egy hármast, A hajrában előbb lepattanót engedtünk a törököknek, majd eladtuk a labdát, az utolsó percre fordulva Onar hármasával egyenlített Törökország. Kiss egy büntetőt bedobott, de Uzun kosarával fordítottak a törökök. Időkérés után sajnos dobásig sem jutott el válogatottunk. Kimaradtak a török büntetők, de a végén Lelik dobását McCowen blokkolta, így a törökök nyertek.

Székely Norbert: – Vissza kell még néznem, pontosan mi is történt a negyedik negyedben, ami végül vereséghez vezetett. A csapat megtett mindent, szinte végig kézben tartotta a mérkőzést. A negyedik negyedben elég tisztátalan játék alakult ki, és volt egy-két olyan szituáció, amelyből a törökök jöttek ki jobban. A vereségnél is nagyobb baj, hogy Goree-nak és Határnak fáj a térde, a szünnapon őket kell megpróbálni harcra kész állapotba hozni.