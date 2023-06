Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Molnár Márton és Sitku Márton is Sopronban is marad. Most tovább bővült a keret magyar magja a következő évadra.

Az érkező új fiú a 2000-es születésű, 203 centis magasbedobó, Polster Attila, aki Zalaegerszegről érkezik a soproniakhoz. Az előző évadban a ZTE-ben gyakran kezdő játékosként számításba vett kosarasnál figyelemre méltó, hogy 46 százalékos "találati aránnyal" értékesítette a tripláit az előző évadban.

Az SKC visszatérő játékosa hátvédposztra érkezik, Kosztasz Flevarakisznál időnként nagyon hasznos tagja volt a soproni együttesnek. Ez a játékos Fazekas Csaba, aki az előző évadban Nyíregyházán játszott.