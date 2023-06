Kézilabda 49 perce

Dobogón végeztek a Széchenyi István Egyetem csapatai az egyetemi országos bajnokságon

Sorozatban kilencedik alkalommal rendezték meg a Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) kézilabdadöntőjét Győrben, a Széchenyi István Egyetemen. A házigazdák nemcsak szervezőként, hanem csapataikkal is helytálltak: a férfiak ezüstöt, a nők bronzérmet vihettek haza, arról nem is beszélve, hogy a legjobb kapus, a legjobb játékos és a gólkirályi cím is győri sportolókhoz került.

Széchenyi-egyetem Széchenyi-egyetem

A címvédő győri csapat (edzőjük: Vitéz Márton) ezúttal ezüsttel gazdagodott. Fotó: Májer Csaba József

Idén is a Széchenyi István Egyetem campusán rendezték meg a legjobb öt női és hat férfi hallgatói csapat részvételével a MEFOB kézilabdadöntőjét. Ezúttal mindkét nemnél új bajnokot avattak: a férfiak fináléját, ezzel a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség vándorserlegét az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csapata nyerte – felülmúlva a címvédő győrieket –, a nőknél pedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem diadalmaskodott, megelőzve többek között a harmadik helyezett Széchenyi István Egyetemet. A széchenyis lányok (edzőjük: Urbán Nikolett) izgalmas bronzmérkőzés után a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

Fotó: Májer Csaba József A remek szereplés mellett a győri utánpótlásképzés erejét jelzi az is, hogy számos kiváló egyéni teljesítményt láthattunk a tornán: a legjobb kapus díját a férfiaknál Décsi Gábor zsebelhette be, a nőknél a legjobb játékos Barcza Rebeka lett, míg a gólkirályi címet a szintén széchenyis Gál Dominika érdemelte ki. Juhász Péter, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára és Décsi Gábor, a torna legjobb férfi kapusa. Fotó: Májer Csaba József A győriek nemcsak a pályán, hanem a háttérben is pazar munkát végeztek, ennek is köszönhető, hogy immár közel egy évtizede a Széchenyi István Egyetemen rendezik az egyetemi kézilabda-bajnokság döntőjét. A női gólkirályi címet Gál Dominika érdemelte ki. A játékos a díjat Auer Károlytól, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kézilabda Szövetség elnökétől vehette át. Fotó: Májer Csaba József „Örömmel jövünk vissza mindig Győrbe, nem véletlenül. Itt mindig szívesen látnak minket, a szervezés kitűnő. Nyugodtan kijelenthetjük, itt a legjobbak a feltételek talán az egész országban. Két csarnokban párhuzamosan folyhatnak a mérkőzések, amelyek mindössze néhány méterre vannak egymástól, és a szállás is ugyanazon a helyszínen van. Hatos döntőhöz ideális helyszín” – értékelt Bartha Zsolt, a Budapesti Egyetemi–Főiskola Sportszövetség elnöke. A végeredmény, férfiak: 1. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger; 2. Széchenyi István Egyetem, Győr; 3. Pannon Egyetem, Veszprém; 4. Szegedi Tudományegyetem; 5. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő; 6. Budapesti Műszaki Egyetem. Nők: 1. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest; 2. Pécsi Tudományegyetem; 3. Széchenyi István Egyetem; 4. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem; 5. Szegedi Tudományegyetem. Legjobb kapus: Décsi Gábor (Széchenyi István Egyetem); Merő Dóra (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem). Gólkirály: Hári Levente (Pannon Egyetem, 30 góllal) és Bognár Nándor (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 30 góllal); Gál Dominika (Széchenyi István Egyetem, 23 góllal). Legtechnikásabb játékos: Nagy Bence (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem); Barcza Rebeka (Széchenyi István Egyetem). Legjobb edző: Dr. Bartalos István (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, férficsapat); Fehér Krisztián (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, női csapat). Barcza Rebeka, a torna legjobb női játékosa lett, a díjat Bartha Zsolt, a Budapesti Egyetemi-Főiskolai Szövetség főtitkára adta át. Fotó: Májer Csaba József.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!