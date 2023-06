Az előző kiírásban még élvonalban szereplő Gyirmót komoly céllal vágott neki az új idénynek, ami nem volt más, mint azonnal visszajutni az első osztályba. Az együttes ugyanazzal a szakmai stábbal, ám alaposan megváltozott kerettel vágott neki a bajnokságnak, ugyanis más klubhoz igazolt két meghatározó magyar játékos, Varga Barnabás és Széles Imre, s távozott az összes külföldi labdarúgó. Kilenc új futballista viszont érkezett, köztük kettő a szabályok szerint is fiatalnak számított. Ezzel együtt nem sikerült valami fényesen az őszi szezon, főleg hazai környezetben szenvedett váratlanul sok vereséget a Csertői Aurél irányította csapat.

Sok volt a hazai pontvesztés

A Gyirmót ősszel otthon csupán háromszor tudott nyerni, míg egy döntetlen mellett hatszor(!) maradt alul az Alcufer Stadionban. Valamelyest javított az eredményességen, hogy idegenben hatszor mind a három pontot megszerezte, s a két döntetlen mellett csupán kétszer kapott ki a kék-sárga együttes. A szezont a hatodik helyen zárták Nagy Patrikék, ám ennek ellenére a célok nem változtak. A klubvezetés és a játékosok is bíztak egy korábban már produkált sikeres tavaszi szezonban.

Télen két új játékost igazolt a Gyirmót: Madarász Márk hosszabb kitérő után tért vissza, míg Kicsun Jevhenyij a Puskástól érkezett a Marcal-partiakhoz, Király Patrik Dorogra igazolt.

Tavasszal már valamivel jobb lett a csapat hazai mutatója, az öt győzelem és két döntetlen mellett „csak” kétszer kapott Gyirmóton az együttes. Vendégként a három-három győzelem és vereség mellett négyszer szereztek egy pontot Rusákék, akik – bár volt időszak, amikor elérhető közelségbe került a dobogó –, főleg a szezon végét rontották el. Kikaptak odahaza a Siófoktól, majd később Ajkán és Szegeden is, végül elvitte Gyirmótról mind a három pontot az MTK, így – 20 és 14 ponttal lemaradva az első DVTK és második MTK-tól – a kék-sárgák a hatodik helyen zárták a bajnokságot. Ami a gólokat illeti, a Gyirmót 59 találatot szerzett (messze elmaradva a 79-et és 86-ot elért DVTK és MTK mögött) és 46-ot kapott. Tizenkét találattal a legeredményesebb gyirmóti játékos a tavaszra csúcsformába kerülő Soltész Dominik volt.

Elmaradtak a gyirmóti gólok

„Nagyon nem szeretném kettéválasztani az idényt, úgy gondolom, egyben kell értékelni az egész bajnokságot – kezdte Tamási Zsolt szakmai igazgató. – A kiesés után nagy volt a keretünkben a változás, érkeztek új játékosok is, s velük azzal a céllal vágtunk neki a bajnokságnak, hogy megpróbálunk egyből visszajutni az élvonalba. Azzal azért tisztában voltunk, hogy többnyire olyan játékosok érkeztek hozzánk, akik az előző klubjukban kevesebb játéklehetőséghez jutottak. Egy kiesés után nem könnyű igazolni. A csapat fokozatosan állt össze, ám ha az egész idényt nézem, csalódás a szereplés. Hatodikak lettünk úgy, hogy azért lett volna lehetőségünk a dobogóra fellépni, s akár komoly vetélytársai lehettünk volna a két élen végző csapatnak, amelyek már a bajnokság elején egyértelmű esélyesei voltak a feljutásnak. Azt azért látni kell, hogy minden csapat teljesítményében akadtak hullámvölgyek, minket sem kerültek el ezek. Összességében elmondható, bár tavaszra a két szélsőnk, Soltész Dominik és Medgyes Zoltán a gólok számában is utolérte magát, a támadószekciónkból hiányzott az a kimondott gólerős játékos, aki kell ahhoz, hogy egy csapat sikeres legyen. Ki kell mondanunk, centerposzton nem sikerült Varga Barnabást pótolni. A védelmünk, ami Csertői Aurél irányítása alatt mindig is stabil volt, az ősz közepe óta többször hibázott, de a legnagyobb csalódást a hazai szereplésünk okozta. Otthon harminc pontot veszítettünk, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan. Tudom, hogy a sportban nincs ha, ám ki kell számolni, ha a hazai szereplésünk ötven százalékkal jobb, akkor hol végzünk a tabellán. Ez volt szerintem a legnagyobb probléma. A támadásbefejezések hatékonysága sem volt megfelelő, nagyon kevés gólt lőttek a centereink. Elég csak összehasonlítani, hogy a feljutás évében milyen csatáraink voltak és mennyi gólt lőttek. Ha ezt megtesszük, megkapjuk a választ, hogy ez az év miért így sikerült. Gond volt az is, hogy az előttünk végzett csapatoktól nem tudtunk pontot szerezni. Meg kell azért említeni, hogy több súlyos sérülés is hátráltatta az eredményes szereplést, de mindent egybevéve potenciálban többet éreztem a keretben, viszont az imént említett tények azt mutatják, hogy reálisan ennyi volt ebben a csapatban” – szögezte le a szakmai igazgató, aki kicsit kitért a jövő szezonra is.

„Csertői Aurél négy évig irányította vezetőedzőként az együttest, s összességében sike- res időszak volt ez a klub életé- ben, hiszen vezetésével másod- szor jutottunk fel az első osztályba. Kétszer kellett új csapatot építeni, s az a mag, amire lehet majd alapozni, az megvan. Úgy éreztük, a kispadon és az öltözőben is megújulásra van szükség. Négy-öt igazolást tervezünk olyan posztokra, ahol azt látjuk, hogy erősítésre van szükség. Jó hír, hogy saját nevelésű labdarúgókat is fel tudunk hozni a keretbe. A szakmai stáb is változik. Szerettünk volna olyan vezetőedzőt, aki kötődik a klubhoz. Csizmadia Csaba ilyen, emellett ambiciózus és tapasztalt szakember is, aki már Budafokon bizonyított, hiszen feljutott vele a csapat az élvonalba. Olyan új im- pulzusok várnak a játékosokra, amik – bízunk benne – pozitív hatással lesznek mindenkire.”

A Gyirmót június 15-én orvosi vizsgálatokkal, 19-én már edzéssel kezdi az új szezont.