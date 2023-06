Nyaralni is visszatér Szlovéniába

A SERCO UNI Győr csapatkapitánya, Török Ágnes boldogan értékelte a válogatott szereplését: „Azt hiszem az Eb-szereplésünk minden várakozást felülmúlt. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehettem ennek az egésznek. A lányokkal olyan csapattá kovácsolódtunk össze az együtt töltött majdnem két hónap alatt, hogy mindenki tűzbe ment volna a másikért. Az, hogy ilyen jó közösséggel ilyen jó eredményt értünk el, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek örök emlék marad. Természetesen jó lett volna éremmel lezárni ezt a kontinensviadalt, de úgy tűnik, ez a következő Eb-k feladata lesz. Az viszont óriási dolog, hogy olimpiai selejtezőt tudunk játszani, ez óriási lehetőség számunkra, amivel nagyon remélem, hogy élni fogunk.”

Török elmondta: ez alatt a másfél hét alatt nem unta meg Szlovéniát, sőt.

„Annyira jól sikerült ez a szlovéniai Európa-bajnokság, hogy ide is jövünk vissza egy lakóautós nyaralásra. Csak most az aréna helyett inkább a tengerpart lesz az úti cél…”

Párizsba nem turistaként menne

Dubei Debóra mérhetetlenül büszke arra, amit ez a csapat elért.

„Noha korábban azt mondtam, hiába a négy a kedvenc számom, nem szeretnénk negyedikek lenni, összességében mégis boldog vagyok ezzel az eredménnyel – kezdte a válogatott csapatkapitánya. – Ha az Eb előtt valaki azt mondja, hogy itt végzünk, mindenki boldogan aláírta volna. Vesztes meccsel sosem jó befejezni egy sorozatot, de most inkább azt kell nézni, hogy mekkorát tudtunk előrelépni. Ez a fejlődés hatalmas dolog, büszke lehet mindenki magára, aki részese volt ennek a fantasztikus szereplésnek.”

Dubei maga is érezte, hogy megnőtt az országban az érdeklődés a válogatott, a női kosárlabda iránt.

„Rengeteg üzenetet, jó kívánságot kaptunk a közösségi médián keresztül, bevallom, nem is tudtam mindenkinek reagálni, megköszönni, így most teszem meg. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki a helyszínen vagy akár a tévé előtt szurkolt nekünk. Jó dolog volt magyarnak lenni, a magyar női kosárlabdát egy kicsit népszerűsíteni” – tette hozzá a kosaras, akinek nagy álma válna valóra, ha ott lehetne a csapat Párizsban, ő sem turistaként szeretne jövő nyáron a francia fővárosba utazni.

„Mi örülnénk ennek a legjobban. Nem titok, az egyik részcélom a saját karrieremben, hogy olimpián szerepeljek. Most ehhez egy lépéssel közelebb kerültünk, de rengeteget kell ezért dolgozni. Így, hogy erre van esély, olyan motivációt ad mindenkinek, ami előbbre tudja vinni a válogatottat, illetve remélhetőleg a klubcsapatokat is, hiszen fontos, hogy továbbra is az Euroligában, az Európa-kupában edződjenek a játékosok. Ami a válogatott erejét jelenti az, hogy összeszokott társaság, a legtöbben az utánpótlás óta együtt játszunk” – folytatta Dubei Debóra, aki most szeretné alaposan kipihenni a szezont.

„A családdal biztosan sok időt töltök, azt nem mondom, hogy a kosarat elfelejtem, de a fókusz most nem ezen lesz” – mondta végezetül a játékos.

Cziczás László a pihenés alatt is „kosárlabdázik” kicsit

Cziczás László a szakmai stáb tagjaként dolgozott sokat azért, hogy olyan eredményt érjen el a válogatott, melyet 26 éve várt a kosárlabdás társadalom.

„Erős válogatott van kialakulóban, mely megmutatta az oroszlánkörmeit. Megérdemelték a lányok, hogy ennyien szurkoljanak nekik. Odaértünk arra a helyre, hogy az olimpiai részvételért játsszunk jövőre, ez fantasztikus lehetőség. Szokták mondani egy vereség után, hogy a pofon jókor jött, én azért azt mondom, nem örültünk a törökök elleni egypontos vereségnek, de talán mégis ez kellett, hogy még jobban rákapcsoljunk, elkezdjünk még keményebben harcolni, és ennek is köszönhetően meg tudtuk verni a szerbeket annyival, hogy csoportelsők legyünk, így egyből a nyolc közé kerültünk. A csehek elleni negyeddöntő némi túlzással agyonnyert meccs volt, mégis egy kis szerencse kellett, hogy mi jussunk be a négy közé. Örömteli volt, hogy éppen egy győri játékos, Dubei Debi dobta az Eb egyik legfontosabb magyar kosarát. Eleve nagy dolog a klub számára, hogy négy játékost tudott adni a válogatottba, és Dombai Réka is esélyes lett volna a csapattagságra. Ő is hihetetlen munkát tett bele a felkészülésbe, sajnálatos, hogy szinte pár nappal az Eb előtt szenvedett ilyen szerencsétlen sérülést. Most azon dolgozunk majd Győrben is a játékosokkal, hogy lehetőleg minél többen ott legyenek majd akár az olimpiai kvalifikációs tornán. Az ajtó mindenki előtt nyitva áll” – fogalmazott a győri klubcsapat vezetőedzője, aki non-stop a családdal tölti a szabadságát, de azért foglalkozik a kosárlabdával is.

„Nem lehet csak úgy leállni, benne kell maradni egy kicsit a körforgásban, majd ha elalszik a család, vagy ha korábban kelek, akkor azért dolgozom is egy kicsit, hiszen komoly feladatok várnak ránk a klubnál, nagyok a célok, nagyok az elvárások. Ezeknek szeretnénk jövőre is megfelelni” – mondta Cziczás László.

Az egyik legfontosabb láncszem

Egy világversenyen ritkán esik szó a háttérmunkát végző személyekről, pedig sokszor az ő emberfeletti munkájuk is kell ahhoz, hogy minden a legnagyobb rendben legyen a csapattal. Klubunk fizioterapeutája, Burdi Szabolcs hosszú évek óta dolgozik a női válogatott mellett, fontos láncszem a gépezetben, és ezúttal is eseménydús hetek vannak mögötte.

„Két hónapot töltöttem együtt a lányokkal, az utolsó három hétre érkezett egy kollégám segíteni, így az Eb-n már ketten voltunk. Így is gyakorlatilag minden nap este tíz és éjfél közt szoktam befejezni a munkát a lányokkal. Egy idő után meg lehet szokni ezt a ritmust, de a végére már nagyon fárasztó volt. Szlovéniában a terhelés brutális volt mentálisan és fizikálisan a játékosoknak. A mérkőzések között – hogy újra mindenki tudja nyújtani a maximumot – napi két körben építettük fel a regenerációt. Ez magába foglalta a masszázst, a krioterápiát és az éppen szükséges fizioterápiát. Utólag értékelve, azt gondolom, ez egész jól működött. Sajnos voltak sérüléseinek az Eb alatt, de egy kivételével mindig minden játékos hadra fogható állapotban volt. Az egy kivétel Cyesha Goree volt, aki a törökök elleni meccsen sérült meg. Ljubljanàban még aznap csináltunk egy MRI-vizsgálatot, ami alapján nem volt nagy a baj, de a mérsékelt izomszakadás gyanúja miatt kihagyni kényszerült a szerbek elleni meccset. Cy talpraállítására így volt négy teljes napunk, sikerült, gyakorlatilag minden lehetséges eszközt bevetettünk. A következő meccsen a csehek ellen nyerő embernek is bizonyult” – beszélt a munka sokrétűségéről Szabi, aki elárulta: „A bronzmeccs után nagyon szomorú voltam, de csalódott nem, mert a lányok minden erejüket megfeszítve küzdötték végig a negyven percet. Persze az estére elszállt minden bánatunk, és alaposan megünnepeltük ezt a fantasztikus negyedik helyet.”

Ahogyan a többiekre, így Burdi Szabira is pihenés vár: „Alig vártam, hogy hazaérjek a családomhoz, hosszú két hónap van mögöttünk. Most a szezon kezdetéig kertészkedni és horgászni fogok minden egyéb időmben, amit nem a kislányommal töltök.”

Hittek és bíztak egymásban

Az Európa-bajnokság két legfontosabb meccsén, a szerbek elleni utolsó csoporttalálkozón, valamint a csehek elleni negyeddöntőn két-két triplával segítette győzelemhez a válogatottat a Sopron Basket játékosa, Varga Alíz.

A címvédő szerbek ellen – akiket hat ponttal kellett legyőzni a csoportelsőséghez – sérülése miatt nem játszhatott a válogatott egyik vezére, Cyesha Goree. Az ő posztján szállt be a fiatal soproni kosaras, és járult nagyon fontos pontokkal a sikerhez.

"A szerbek elleni mérkőzés előtt szünnap volt, akkor tudtuk meg, hogy Cyesha nem játszik. Sejtettük, Török Ágival, hogy majd nagyobb feladat hárul ránk, mint addig, de próbáltuk nem túlgondolni. Amikor pályára kerültem, a kapitány semmi különös taktikai utasítást nem adott, lényegében csak annyit mondott: bátran. Mivel éreztem, a társak és a stáb bizalmát, megpróbáltam ennek megfelelően játszani, szerencsére sikerült."

Varga a két tripláját a cseheknek is beemelte: "Már tudtam építeni a szerbek elleni játékra, azt próbáltam folytatni. Nagyon örültem annak, hogy ott is sikerült nyerni, hatalmas eredmény, hogy felnőtt szinten bejutottunk Európa négy legjobb csapata közé. Az olimpiai selejtező még odébb van, de már a gondolatától is szinte kiráz a hideg. Óriási dolog lenne, ha ott lehetnénk jövő nyáron, azt hiszem, mindenki nevében ígérhetem: a selejtezőn mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikerüljön."

Hogy minek köszönhette a válogatott azt, hogy több mint negyedszázad után újra Európa legjobb négy csapata közé jutott, erről így vélekedett: "Nagyon bíztunk egymásban, és ez több nehéz pillanaton átlendített minket, csapatként voltunk együtt."

Varga igen fiatalon már Euroliga-győztesnek és Eb-negyediknek is mondhatja magát. Amikor a két szép eredmény összehasonlítására kértük, a következőket mondta: "Óriási dolognak tartom, hogy ilyen sikerek részese lehettem, hogy mindezt átélhettem. Az Euroliga-győzelem hosszabb folyamat betetőzése volt, a mostani Eb-szereplés pedig nagyon remélem, csak a kezdet. Elég fiatal társaság a válogatottunk, szerintem még nagyon sok van benne – akár még ennél is szebb eredményekkel, nagyobb sikerekkel."