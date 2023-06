„Az ugrás a kedvenc számom, így nagyon örültem, hogy dobogóra állhattam. Pedig felemásra sikerült az ugrás. Az elsőn rontottam, a második viszont annyira jó volt, hogy így is felállhattam ezüstérmes lettem. Felemáskorláton egy célom volt: tiszta gyakorlatot szerettem volna bemutatni, ez most a hatodik helyre volt elég” – nyilatkozta a sportoló, aki a Postásban kezdett tornászni, később a KSI-ben és az MTK-ban is megfordult. Majd visszaigazolt nevelőegyesületéhez, de a klub megszűnt, ezután jött képbe a GYAC.

„Vannak rokoni és baráti szálak Győrben, anyukám ráadásul jó ismerőse Szűcs Róbertnek, az itteni vezetőedzőnek. Rajta keresztül vettük fel a kapcsolatot, majd Mészáros Sándor szakosztáélyvezetővel meg tudtunk állapodni, így nagy örömmel igazoltam ide. Bevallom, igazából ez volt az első és legfontosabb lehetőség, nem szerettem volna máshova menni” – mondta az egyetemi tanulmányait az Egyesült Államokban, Nebraskában végző sportoló, aki év közben edzője, Draskóczy Imre – a női válogatott kapitánya – iránymutatásai alapjáén készül, a nyarat azonban itthon tölti, és sokat tervez Győrben is készülni.

„Imádom ezt a termet, korábban is többször voltam itt, bárhol a világon megállná a helyét, hiszen minden van itt, amire egy tornásznak szüksége lehet.

Ami biztos, augusztus közepén végén visszatérek Amerikába, de aztán hamar jövök újra, hiszen az év legfontosabb versenyét rendezik meg a belgiumi Antwerpenben: az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot” – folytatta a fiatal sportoló, aki bízik benne, hogy a csapattal sikerül kvótát szerezni a párizsi ötkarikás játékokra. A vb szeptember 30. és október 8. között lesz.

„A nagy álom az, hogy együtt, közösen vívjuk ki az indulás lehetőségét. Nagyon bízom benne, hogy ez sikerül. Sokat dolgoztunk eddig, és ezután is keményen készülünk, hiszem, hogy ennek meglesz az eredménye” – fogalmazott Bácskay Csenge, aki reméli, elkerülik őt és a társakat is a sérülések.