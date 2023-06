Székely Norbert kapitány elsőként az ellenfél remek fizikai képességeit emelte ki: ”Sok lábon álló és gyors csapatról van szó, így le kell őket lassítanunk. Azt gondolom, olyan ellenféllel lesz dolgunk, amely ellen van reális esélyünk a győzelemre. Ezúttal is az lesz a cél, hogy a mi akaratunk és filozófiánk szerint haladjon majd a meccs.”

A kapitány hozzátette: „Abból a szempontból hozzánk hasonló felépítésű a cseh válogatott, hogy mi is széles rotációban gondolkodunk, és mi is nagyon bízunk egymásban. A tripladobásaikat és a betöréseiket mindenképpen meg kell állítanunk. Nemcsak a görögök elleni rájátszásos mérkőzésüket láttuk, hanem a belgák ellenit is, amelyen ugyan nagyon kikaptak, de ott is sokáig érvényesíteni tudták akaratukat.”

Hogy a korai időpont mennyire lehet kedvező, Székely Norbert közölte: „A csehekkel is délben játszunk, akárcsak az első két csoportmeccsünkön, ezért már a felkészülés során is ezt az időpontot preferáltuk, sokat meccseltünk és edzettünk délben. Ez biztosan nem jelent majd problémát nekünk.”

A negyeddöntőbe jutással a magyarok már világbajnoki selejtezősnek mondhatják magukat, és ha bekerülnek az Eb legjobb öt csapatába – a franciák mellett –, akkor indulhatnak a jövő februári olimpiai selejtezőben.

Az már tudott, hogy ha a magyarok megnyerik a csütörtöki negyeddöntőt, akkor a szombati elődöntőben a spanyol–német csata győztese következik. Ha viszont a Székely-együttes kikap a nyolc között, akkor ugyancsak szombaton a spanyol–német összecsapás vesztese vár rá. Ez utóbbi párharc nyertese küzdhet meg majd vasárnap az ötödik, még olimpiai selejtezős részvételt érő helyért.

Ami a sérülteket illeti, a keddi edzésen még nem vett részt a tavaly műtött térdét pihentető Határ Bernadett, szerdán viszont edzett, a szerbek elleni csoportmeccset lábproblémák miatt kihagyó Cyesha Goree ugyanakkor már a keddi tréning egy részében bekapcsolódott a munkába. Jó esély van arra, hogy mindketten ott legyenek a pályán csütörtökön.

A magyar kispadon is csapatmunka van

Nemcsak a pályán, hanem a szakmai stábban is igazi csapatmunka van, ezt Iványi Dalma, az egyik másodedző mondta. Az UNI Győr korábbi vezetőedzője úgy fogalmazott: a három másodedzőnek nincs élesen elhatárolt feladatköre, sokszor ötletelve, brainstorming-szerűen segítik a kapitány munkáját.

„A meccsek közben minden a hatékonyságról szól, ilyenkor alapvetően Cziczás Laci (a SERCO UNI Győr jelenlegi edzője – a szerk.) kommunikál Székely Norbival, a félidőben pedig mindenki el tudja mondani meglátásait. Kovács Andival sok papír alapú statisztikát vezetünk arról, melyik támadás működik, vagy hol lyukas a védekezés. A hatékonyságunk kulcsa az, hogy átjárhatóak a szerepek, a kispadon is igazi csapatmunka van” – fejtette ki az első magyar WNBA-játékos.

A negyedik negyeddöntő

Történetének negyedik Európa-bajnoki negyeddöntőjére készül a magyar női válogatott.

Az elsőt megnyerte 1997-ben a spanyolok ellen Budapesten – és végül negyedik lett –, 2001-ben szintén a spanyolok, valamint 2019-ben a britekkel szemben viszont alulmaradt.

A két csapat az Eb-k során eddig kétszer találkozott egymással, 2001-ben a franciaországi torna gravelines-i csoportkörében hosszabbítás után az ellenfél bizonyult jobbnak 57–55-re, a mostani másodedző, Iványi Dalma akkor öt pontot szerzett.

A magyarok 2017-ben visszavágtak, ráadásul a csehországi Hradec Kralovében. Abból a csapatból mára csak Határ Bernadett maradt hírmondónak, aki hat ponttal járult hozzá a 74–70-es sikerhez.

Azóta három barátságos meccsen találkozott a két gárda, egyszer a magyar válogatott, kétszer az ellenfél nyert.

Ljubljanában a magyarok jelenleg két győztes meccsnél tartanak, ennél több (három) legutóbb a 2003-as görögországi Eb-n jött össze.

A nemzetközi szövetség (FIBA) szakírói a keretből Kiss Virágot tartják húzóembernek. A török Mersinhez szerződött center Eb-statisztikáján rengeteget dobott a címvédő szerbek elleni 21 pontja és 11 lepattanója. Ilyen erős – legalább 20 pontból és 10 lepattanóból álló – dupla duplára előzőleg egy magyar játékos volt képes az elmúlt 30 évben Európa-bajnokságon: Határ Bernadett pontosan ugyanilyen mutatókkal zárt 2019-ben Szlovénia ellen. A 25 éves, 194 centis Kiss ráadásul már kétszer is 20 pont fölé jutott Ljubljanában, magyar részről erre legutóbb Csák Magdolna volt képes 2001-ben.