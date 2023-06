A végjátékban az volt a tét: sikerül-e a csoportelsőséget és ezzel együtt az egyenes ági negyeddöntőt jelentő ötpontos, vagy annál nagyobb különbséggel nyerni. Nos, sikerült! A 6 pontos sikerből a győri Dubei Debóra 11, a kispadról beszállva Ruff-Nagy Dóra 8, Török Ágnes pedig 3 ponttal, és hasznos mezőnymunkával, jó védekezéssel, a szintén csereként beállva pályára lépő soproni Határ Bernadett 10, Varga Alíz pedig 6 ponttal vette ki részét.

Magyarország–Szerbia 81–75 (23–23, 16–21, 27–11, 15–20)

Ljubljana, női Európa-bajnokság, 1200 néző. V.: Castillo, Mendoza (spanyolok), Purszanidisz (görög).

Magyarország: Studer 2, Aho, Lelik 8, DUBEI 11/3, KISS V. 21. Cs.: HATÁR 10, HORVÁTH B. 12/9, TÖRÖK 3, RUFF-NAGY 8/3, VARGA A. 6. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Szerbia: ANDERSON 18, CADO 12/6, Raca 2, Topuzovics 4, Sztankovics 5. Cs.: Djordjevics 3, CRVENDAKICS 6, NOGICS 12/6, Jovanovics 4/3, KATANICS 7, Jankovics 2. Szövetségi kapitány: Marina Maljkovics.

Válogatottunk utolsó csoportmeccsére a törökök ellen megsérülő Goree nélkül állt fel, a címvédő szerbeknél az exsoproni center, Krajisnik hiányzott, viszont már játékra készen állt az első két mérkőzésről családi okok miatt távolmaradó Crvendakics.

Anderson duplájára az alacsony szerkezetben kezdő magyar válogatott Dubei révén szép hármassal felelt. A szerbek nagyon taktikusan a palánk alatti játékot erőltették, és Anderson, valamint Topuzovics révén 8–3-mal kezdtek. Dubei és Kiss azonban nem "engedte el" a szerbeket. Andersont ugyan nem tudtuk tartani, ám Ruff-Nagy és Horváth B. egy-egy szép triplájára építve fordított válogatottunk. A negyed hajrájában mindkét oldalon a cserejátékosok villogtak, a mieink részéről Török dobott szép távoli kettest, a kosárgazdag negyed döntetlennel zárult.

A második szakasz Horváth B., majd Ruff-Nagy bátor betörésből szerzett kosarával kezdődött. A visszatérő Anderson két duplával gyorsan egyenlített Szerbia, hogy Varga ügyes kosarával újra mi vezessünk. A szakasz közepén mindkét csapat sorra hibázta el akcióit. Nogics triplájával a szerbek mozdultak el a holtpontról, de Dubei és Kiss V. kosaraival tartottuk a lépést a címvédővel, Varga A. újabb kosarával pedig visszaszereztük a vezetést. A félidő – többek között a tavaly a Sopronnal Euroligát nyerő Jovanovics 4 pontos játékával – és a címvédő 5 pontos vezetésével zárult.

Dubei betörés után dobott duplájával kezdődött a második félidő, majd újfent sorra rontotta el támadásait mindkét csapat. Lelik egy támadó-, majd egy védőfault után két és fél perc elteltével már 4 személyivel állt. A hosszabb kosárcsendnek Kiss vetett véget egy-egyben verve Sztankovicsot. Kisst nem tudta tartani a címvédő, vezetésével szédületes 10–0-ás bő 4 és fél perccel kezdte válogatottunk a második félidőt. Időkérés után megszületett az első szerb találat, de Kiss erre is felelt. Varga kosarával 7 pontra nőtt az előny, 6 és fél perc alatt 14–2-t "repesztett" csapatunk. Határ is megkapta a 4. hibáját, a túloldalon viszont Crvendakics villant. Négy fault ide vagy oda, Határ előlépett vezérré, de több büntetőt is kihagytak játékosaink. A negyed hajrában Horváth újabb két hármasával 10 pont fölé nőtt az előny. Ruff-Nagy labdát szerzett, a keze az ellene elkövetett sportszerűtlen hiba után nem remegett meg a büntetővonalon. A negyed Sztankovics büntetőivel és 11 pontos magyar vezetéssel zárult.

A 4. negyed elején a remeklő Kiss is megkapta 4. személyijét. Több mint másfél perc elteltével Cado dobott triplát, majd Anderson is betalált. A címvédő 7–1-gyel közelített, nagyon kellett Határ lerohanásból elért 2+1-es akciója. A szerbeket Cado tartotta versenyben. Sztankovics kipontozódott a szakasz közepén, Anderson is kivált, miközben játékosaink rendre csak 1 büntetőt értékesítettek, Cado újabb triplájával 3 pontra zárkózott fel Szerbia. Egy szerb technikai, Lelik büntetője és Kiss ziccere után 6-tal mentünk, így fordultunk az utolsó percre. Studer 3 büntetőt is kihagyott. Tizenhárom másodperccel a vége előtt Crvendakics 4 pontra csökkentette a szerb hátrányt. Hat másodperccel a vége előtt azonban Kiss duplájával újra mi álltunk – és végül végeztünk – a csoport élén.

Székely Norbert: - Nemcsak az eredmény, hanem az is, ahogy kosárlabdáztunk, felülmúlta a legszebb álmainkat. Nagyon összetartott a csapat, sikerült elérnünk, hogy abban a stílusban menjen a játék, amelyben kicsivel jobbak vagyunk a szerbeknél. Rengeteg segítség érkezett a stábtól és a cserepadról, kicsit átalakítottuk a rotációs szisztémánkat is. Hála istennek bejött!

Válogatottunk legközelebb csütörtökön lép pályára a negyeddöntőben.