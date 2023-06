Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) hétfői bécsi díjátadóján Görbicz Anitát, Pálinger Katalint és Nagy Lászlót beiktatták a Hírességek Csarnokába.

A gálán a fennállása 30. évfordulóját ünneplő EHF hatvan korábbi kiváló kézilabdázót iktatott be az elsők között az Európai Hírességek Csarnokába, köztük kapott helyet Görbicz Anita és Pálinger Katalin. Harmadik magyarként Nagy Lászlót köszönthetjük a beiktatott kiválóságok között.

A magyar kézilabdázók mellett számos egykori Audi ETO játékost is az a megtiszteltetés ért, hogy helyet kapott a „Hall of Fame”-ben: Anja Althaus, Eduarda Amorim, Katarina Bulatovic, valamint Heidi Loke is bekerült a a Hírességek Csarnokába.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy bekerülhettem a Hírességek Csarnokába. Amellett, hogy nagyon örülök annak, hogy egykori játékostársaim mellett én is elsők között kerülhetek be ebbe a nem akármilyen „csapatba”, úgy érzem, ez a klub eddigi teljesítményét és sikerességét is hűen tükrözi. A második otthonomnak számító ETO, a csapattársak és a családom nélkül most nem állhatnék itt. Szeretném ezt az elismerést mindenkinek megköszönni” – nyilatkozta Görbicz Anita.