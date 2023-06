A Szilágyi Zoltán szövetségi edző irányította juniorválogatott a dabasi torna első játéknapján Észak-Macedónia válogatottját 44–18-ra, majd az Amerikai Egyesült Államokat 35–13-ra győzte le. A zárónapon Farkas Júliáék Hollandia legjobbjai ellen léptek pályára, akiket szoros csatában, négy góllal sikerült legyőzniük (30–26). A nemzeti együttes ezzel az eredménnyel veretlenül nyerte meg a tornát.

A júliusi kontinensviadalon a magyar csapat a C csoportba került, ahol az ellenfél Norvégia, Szerbia és Franciaország lesz.

A győri klub honlapján Farkas Júlia értékelte az eddigi felkészülést és beszélt az Eb-vel kapcsolatos várakozásairól is: „Úgy érzem, rengeteget fejlődtünk a felkészülés alatt, egyre jobb az összhang a csapaton belül. Természetesen a rajtig még dolgozunk tovább, és igyekszünk tökéletesíteni, pontosítani mindent, hogy mindenki teljesen felkészülten érkezzen az Európa-bajnokságra. Ami a Négy Nemzet Tornáját illeti, nagyon jó érzés volt újra pályára lépni, ezek a felkészülési meccsek tökéletesek arra, hogy képet kapjunk az eddigi munkánkról. Véleményem szerint mindhárom meccsen szépen teljesítettünk, ami bizonyítja, hogy jó úton haladunk. Csapatként is sikerült összeszoknunk, a pályán egyre jobban érezzük egymás helyezkedését. A sikert egyébként éppen a jó csapatközösségben és a kitartó küzdenitudásban érzem. Ez a fajta jó mentalitás, valamint egymás támogatása mindenképpen fontos lesz a kontinensviadalon is. Emellett a stáb tudatos munkája is kulcsfontosságú, ez is elengedhetetlen az eredményes szerepléshez. Már nagyon izgatottak vagyunk a csoportmeccsek miatt, azonban fontos, hogy a jelen pillanatait maximálisan kihasználjuk, ami a héten zajló edzőtáborban és a jövő heti pár napban áll már csak rendelkezésünkre.”

A válogatottban szerepel a szintén győri, de az Albához igazoló Kövér Luca, valamint Varga Emília, aki a nyártól az MKC-ban folytatja pályafutását.