A nyáron Ibón Arrieta személyében érkezett még egy spanyol pályaedző, aki Antonio Munoz munkáját segíti a jövőben.

- Örülök, hogy itt lehetek, nagyon jó érzéseim vannak a jövővel kapcsolatban. A játékosokkal és a stábbal egyaránt jó dolgozni, izgatottan várom már a bajnoki rajtot – mondta Ibón Arrieta az ETO honlapján.

A következő szezonban Márkus Gábor látja el a videóelemzői feladatokat az NB II-es csapatnál, ő az Akadémiáról került fel.

- Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy felkerültem a felnőttcsapathoz – kezdte Márkus Gábor. – Antonioval már két éve ismerjük egymást, boldog vagyok, hogy újra együtt dolgozhatunk. Nagy öröm számomra, hogy ilyen magas szinten kaptam feladatot, szeretném bizonyítani, hogy készen állok kihívásokra.

A stábban több pozíció is változatlan marad, Munoz egyik pályaedzője továbbra is Lipták Zoltán lesz, a kapusok felkészítéséért a jövőben is Sebők Zsolt felel, míg az erőnléti edző feladatait a következő szezonban is Gyagya Attila látja el.