A győrieknél a szombati meccshez képest egy változás volt a keretben: kimaradt Jelena Despotovic, helyette Farkas Júliát nevezte Ambros Martín, az Audi-ETO spanyol vezetőedzője, akinek ez volt az utolsó meccse a zöld-fehérek kispadján. Martín egyébként a helyi műsorvezető kérdésére a kezdés előtt elnézést kért a győri szurkolóktól, akiknek egyben megköszönte a szurkolást.

„A tegnap nagyon nehéz volt, elnézést kérek az eredmény miatt, viszont fantasztikus volt a szurkolás, ezt nagyon köszönjük” – mondta magyarul a spanyol tréner.

A két csalódott csapat találkozóján a Ferencvárostól az elődöntőben 30–29-re veszítő Esbjerg szerzett vezetést, majd Gros egyenlített. A folytatásban a sokkal motiváltabbnak tűnő győriek ragadták magukhoz a kezdeményezést. A védekezés sokkal agresszívebb volt, mint 24 órával korábban, és Sandra Toft is bravúrosan védett. Ennek köszönhetően fokozatosan nőtt az előny (10. perc: 5–3, 14. perc: 7–4), majd a 18. percben 9–4-es ETO-vezetésnél időt is kért Jesper Jensen. A 20. percben Toft már a 10. védésénél járt. Heindahl törte meg a hosszú dán gólcsendet, de a játék képe nem változott, még rá tudott pakolni az előnyre a győri gárda (28. perc: 16–8). Még Toft is gólt lőtt a hét a hat ellen támadó dánoknak. A szünet előtt 16–9-re vezettek a zöld-fehérek, félig már a nyakukban érezhették a bronzérmet a győriek.