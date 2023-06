Ambros Martín vette vissza a szót: „Elfelejtettem az előbb elmondani, hogy ugyanúgy buzdítsátok az új stábot is, ahogyan felénk is bizalommal voltatok. Tudjátok, hogy egy szigetről származom, ahol volt egy szigorú szabály: zöld-fehérbe kellett öltözni. Az utolsó napomon itt Győrben is így teszek a tiszteletetekre. Hajrá, ETO! Hajrá, Győr!”

Szeles Szabolcs, Győr alpolgármester köszöntötte a várostól a csapatot: „Mi, akik itt vagyunk, tudjuk, az ETO nem élet és halál kérdése, hanem sokkal több annál. Érzelmes éven, szezonon vagyunk túl. Olyan volt, mint a Final Four, benne volt minden, ami a hétvégén is. Három éremmel zárta a csapat a szezont, de ennél is lényegesebb, hogy az ETO évről évre ott van a legjobbak között. A város mindig a csapat mellett állt, ezt szeretnénk most is kifejezni. A támogatóknak is köszönjük a segítségét, de a legnagyobb tisztelet és elismerés a szurkolóknak jár. A következő szezonra sok sikert kívánunk. Ne felejtse senki, együtt ETO vagyunk, szerteszét gyengeség!”

Az ajándékokat Szeles Szabolcs és Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos adta át a csapatnak.