Endrődi Péter, a klub ügyvezetője így foglalta össze az évet: – Hosszú, nehézségekkel teli szezonon vagyunk túl. Rengeteg kisebb sérülés nehezítette az életünket, de mindhárom sorozatban versenyben voltunk a végéig. A Népligetben decemberben nehéz helyzetbe kerültünk, de a csapat erejét mutatja, hogy a Győrben tizenegy góllal megnyert rangadóval mindenképpen bajnok lett volna, a többi eredménytől függetlenül. Idehaza a bajnoki cím a legértékesebb cím, hiszen ezzel alanyi jogon ott leszünk a BL következő kiírásában. Természetesen a Magyar Kupát is szerettük volna visszahódítani, de nem sikerült, míg a Bajnokok Ligájában idén bronzérmesek lettünk. Ha egy kicsit visszatekintünk a múltra, a kilenc BL négyes döntőből nyolcszor ott voltunk, ezen négy arany- és két-két ezüst- és bronzérem a mérlegünk. Senki nem volt képes ilyen, hosszú évekre visszanyúló sikeres szereplésre. Ezen eredmények alapján ki ne cserélne velünk? Mégsem vagyunk elégedettek, a célok részben teljesültek, az álmok azonban nem. Hamarosan sort ejtünk a részletes értékelésre, de most nem ennek van itt az ideje, hanem a köszönetnek. Két fő támogatónk, a város és az Audi képviselői majd később kapják meg az érmeket. A szurkolóknak most át tudjuk adni ezeket. Itt kell megjegyeznem, hogy le a kalappal a drukkerek előtt. Mindenhol ott vannak velünk, mellettünk, szavakkal nem lehet leírni, mennyit jelent ez csapatnak, stábnak, edzőnek. A többi támogatónknak is jár a köszönet, az elismerés, hiszen nélkülük nem jött volna létre az a háttér, ami a nyugodt munkához kell. Bízom benne, és erre is kérem őket, maradjanak mellettünk, segítsék továbbra is a munkánkat. Most jól jön a pihenés, a feltöltődés, majd az elemzés, hiszen megújulva, kissé átalakulva, de változatlan elszántsággal és célokkal térünk majd vissza júliusban. Három dolgot ígérhetek, ezek az ETO-zászlón is fent vannak: álmodni fogunk, küzdeni fogunk, győzni akarunk."

A beszédet követően a szurkolói egyesület képviseletében Menyhárt Ferenc és Gulyás Gábor vette át az érmeket, majd a távozóktól búcsúzott a klubvezetés. Valamennyien az Audi-aréna Gerflor-felületéből készített, kézilabdapályát jelképező emléket kaptak, névvel ellátva, dedikálva.

Akik a jövőben már nem lesznek az ETO-család tagjai: Kimmel Markus közösségimédia-felelős, Csernák Edina és Devecseri Ádám fizioterapeuta, a játékosok közül Győri Alexa – aki csak kölcsönbe távozik –, Ogonovszky Eszter, Jelena Despotovic, Amandine Leynaud – ő most már végleg visszavonul –, Faluvégi Dorottya, Anna Mette Hansen, valamint Raphaëlle Tervel másodedző és Ambros Martín vezetőedző.