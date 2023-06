Az NB III Nyugati csoportját toronymagasan megnyerő Credobus Mosonmagyaróvár gyengén rajtolt a Merkantil Bank Liga NB II elmúlt idényében. Nyolc forduló elteltével még csak egy győzelem szerepelt a csapat neve mellett, és ekkor változásra szánta el magát a klub vezetése. Edzőt cserélt – az idényben először.

„Valóban nehezen indult számunkra a bajnokság – kezdi Király József szakmai igazgató, aki az elmúlt esztendőben szinte az egyetlen biztos pont volt a csapat mellett. – Az első néhány forduló nem sikerült jól, de ennek megvoltak az okai. Az NB III-at ugyan fölényesen nyerte meg a társaság, de a két osztály között hatalmas a tudásbeli különbség, akklimatizálódni kell az új közeghez. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez nem egyszerű feladat. Ez egy folyamat, amelyben meg kell tanulni nyerni és akkor átfordul a statisztika is. Nálunk sajnos ehhez edzőt kellett váltani. Varga László helyett következett Horváth Csaba. Kellett idő, amíg mindenki felvette a második vonal ritmusát.”



A váltás után friss lendületet kapott a csapat, biztató jövőkép kezdett kialakulni Mosonmagyaróváron. Az idő előrehaladtával a Credobus kezdett egyre jobban felfelé kapaszkodni a táblázaton. A téli szünet előtt hazai pályán 1–0-ra kikapott a Tiszakécskétől, de így is a 12. helyen térhetett pihenőre.



„Horváth Csaba személyében új impulzust kapott az együttes, és ez meglátszott a játékon és az eredményeken is – folytatja Király József. – Aztán valami miatt ez a pozitív folyamat megszakadt, a játékosok belekényelmesedtek a helyzetükbe, és a korábbi jó teljesítmények elmaradtak, ellaposodott a játékunk. Átmeneti megoldásként két meccsig én szálltam be. A korábbi visszaesést azzal szerettük volna megállítani, hogy egy tapasztalt szakembert szerződtettünk Supka Attila személyében. Nagyszerű sikerekkel, több mint háromszáz élvonalbeli meccsel a háta mögött érkezett hozzánk. Három forduló elteltével azonban be kellett látni, hogy baj van. Nem működött a kémia a csapat és az edző között, és enélkül nem jöhettek a várt eredmények sem. Kikaptunk Budafokon, otthon ikszeltünk a Szegeddel és hazai pályán vereséget szenvedtünk a Kozármislenytől.”



Drescher Ottó, a Mosonmagyaróvár elnöke ekkor, a 31. fordulót követően Supkát felállította a kispadról, és a bajnoki hajrára ismét Király József vette kezébe a karmesteri pálcát.

„Bele kellett nyúlni a rendszerbe – magyarázza a szakmai igazgató. – Szerencsére jól sült el, hiszen a csapat eredményei javultak, de talán azért, mert a kollégáimmal iszonyú energiákat mozgósítottunk annak érdekében, hogy helyreállítsuk a játékosok önbizalmát. Ezt követően a feljutó Diósgyőr otthonában döntetlent értünk el, akárcsak az ETO-val szemben, aztán legyőztük a Csákvárt, nyertünk Nyíregyházán és Szombathelyen, így tulajdonképpen két fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosítottuk, hogy osztályozó nélkül maradunk az NB II-ben.

A 2023/24-es bajnokságban új szakember, Németh Zoltán vezetőedző dolgozik majd a csapattal, és jelentősen átalakul a játékoskeret. Eligazol Végh Bence az MTK-ba, Nagy Zoárd Csákvárra, Makszim Puhtejev visszatér a Honvédba, és távozik Artner Dávid is.



Minden idők legkegyetlenebb NB II-es szezonja előtt állunk, hiszen jövő tavasz végén négy csapat egyből kiesik a harmadosztályba

– említi végül Király József. – Vannak távozóink, kölcsönből a klubjaikhoz visszatérő játékosaink, a fiatalszabálynak eleget tévő futballistáink kiöregedtek. Nyilván jönnek is újak, hogy mennyiségben és minőségben is megfelelő keret álljon a szakmai stáb rendelkezésére. Bízunk Németh Zoltán munkájában és abban, hogy a csapatunk mellett az elmúlt idényben végig kitartó szurkolótáborunkkal, szponzorainkkal jövőre is sikerül elérni a céljainkat.”