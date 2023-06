Kovács Bálint a BMW gyári csapatának, a BCC Alpha Van Zon BMW-nek motorjával ismét két top10-es eredményt ért el: az első futamon a 10., míg a második versenyen a 7. helyen végzett a Superbike-kategóriában, és összetettben továbbra is ott van a legjobbak között.

A motoros számára szinte egy perc pihenő sem jut ebben az idényben. Az Endurance-világbajnokság mellett – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul, és a múlt héten teljesítette pályafutása ötödik 24 órás viadalát Spa-ban – a tavalyi Le Mans-i versenyt technikai hiba miatt feladta a csapata – az IDM Superbike kategóriában is rajthoz áll. Ráadásul a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, melytől gyári szerződést kapott az idei szezonra. A 21 éves motoros ezúttal a csehországi Mostban állt rajthoz, hogy folytassa szereplését az IDM-ben.

Kovács Bálint az időmérőn a 10. rajtkockát szerezte meg, míg az első futamon a 10., addig a második versenyen a 7. helyen végzett a Superbike-kategóriában, és ezzel összetettben a hatodik pozíciót foglalja el.

Kovács Bálint bizakodóan tekint a következő időszak elé.

„A német bajnokság harmadik fordulójára az volt a célom, hogy csökkentsem a különbséget a legszűkebb élmezőnyhöz képest. Ám nem szabad elfeledkeznem arról, hogy a toppilóták évek óta itt versenyeznek, és ez hatalmas előny velem szemben, akinek ez az első éve az IDM-ben. Sajnos ezen a hétvégén ez be is bizonyosodott. Ha sikerülne fokozatosan eltüntetnem a különbséget köztünk, sikerülne a dobogó közelében motoroznom, és akkor az év végére akár a legjobb három hely valamelyike is összejönne. Maga a hétvége nem sikerült rosszul, igaz, az első futamon a rossz rajtom miatt éppen csak visszaértem a legjobb tízbe. A második verseny már sokkal jobban sikerült, a tempóm is megvolt, így elégedett lehetek a hetedik hellyel. Mindenesetre most végre jön egy háromhetes szünet, rám fér a pihenés" – fogalmazott Kovács Bálint.

A 21 éves motoros legközelebb július 21. és 23. között Schleizben folytatja szereplését az IDM Superbike kategóriájában.

A bajnokság állása: 1. Florian Alt 140 pont, 2. Bastien Mackels 85 pont, 3. Hannes Soomer 84 pont, 4. Patrick Hobelsberger 79 pont, 5. Ilya Mikhalchik 75 pont, 6. Kovács Bálint 52 pont.

Az IDM további menetrendje

Július 21–23: Schleizer Dreieck.

Augusztus 4–6.: Red Bull Ring.

Augusztus 18–20.: Assen.

Szeptember 22–24.: Hockenheim.