Palotai Károly nagy napja volt 1963. június 30., amikor ritkaságszámba menő bravúrt ért el: szabadrúgásból szerzett mesterhármast a Szombathelyi Haladás–Győri ETO mérkőzésen!

A bajnokság utolsó fordulójában 4500 néző előtt a vendég zöld-fehérek csapatkapitánya a 8. percben nyitotta meg a gólok sorát, ekkor a 25 m-es szabadrúgást a jobb felső sarokba lőtte. Tizenegy perccel később ugyancsak 25 m-ről Szarka kapus felett a bal felső sarokba emelte a labdát. Utána Orosz háromra növelte a győri előnyt, majd a hazaiaktól Varga szépített. A 68. percben történt meg a triplázás: Palotai 28 m-es szabadrúgása után a felső léc alsó lapjáról vágódott a labda a kapuba. Az ETO végül 4:3 (3:1)-re győzött a Haladás ellen, és ezzel a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot.

A korabeli Labdarúgás is megemlékezett Palotai Károly bravúrjáról.

Palotai Károly a róla szóló életrajzi könyvben is beszélt erről a mérkőzésről, amelyen bravúros rúgótechnikája mellett a hazaiak kapusa, Szarka Zoltán – akire ráadásul akkoriban az ETO is szemet vetett – hibái is kellettek a mesterhármasához. A fiatal kapust a meccs után csak áldott állapotban lévő felesége és a vendégszurkolók védték meg a vasi „népharagtól”.