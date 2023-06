Magyarország–Csehország 62–61 (7–11, 22–11, 19–17, 14–22)

Ljubljana, női Európa-bajnokság, negyeddöntő. V.: Kozlovskis (lett), Marques (portugál), Maciulis (litván).

Magyarország: Studer 5/3, Lelik 3/3, DUBEI 10/3, GOREE 17/3, Kiss V. 5. Cs.: Aho, Horváth B., Határ 5, VARGA 6/6, Ruff-Nagy, KÁNYÁSI 8/6. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Csehország: Holesinská 2, Hamzová 2. Vyrovalová 5, STOUPALOVÁ 20/6, Brezinová 3. Cs.: Sipová. ZEITHAMMEROVÁ 5. ANDELOVÁ 13/3, CECHOVÁ 6, Paurová 5/3, Sklenarová,. Szövetségi kapitány: Romana Ptacková.

Válogatottunk, mivel egyenes ágon, csoportelsőként jutott a legjobb 8 közé, vasárnap óta nem játszott. A cseh csapat viszont a keresztjátékban 3 ponttal legyőzve a görögöket lett ellenfelünk a negyeddöntőben. A cseheknek a görögök elleni mérkőzést követően volt még egy nagy utazásuk is Izraelből Szlovéniába.

Idegesen kezdett válogatottunk, a felszabadult, s a mieinkhez képest inkább játékban lévő cseh csapat 6–0-val indított. Több mint 4 perc elteltével Goree szerezte első pontjainkat. Tegyük hozzá, szerencsénk volt, hogy ellenfelünk is nagyon gyengén dobott. Nem úgy Dubei, akinek a triplájával a 6. perc végén sikerült egyenlíteni. Fordítani azonban nem támadásban kapkodtak, rossz döntéseket hoztak, a tiszta helyzeteket pedig kihagyták a lányok, így 2/15-ös mezőnymutatóval 4 pontos hátrányban voltunk az első 10 perc után.

A második etap Varga szép triplájával indult, de Stoupalová felelt rá. Varga újabb hármasával egyenlítettünk a zónára váltó csehek ellen. Erre jött válaszul egy cseh tripla, újra futhattunk az eredmény és az ellenfél után. Ruff-Nagy értékesítette büntetőit, de Stoupalová vezérletével tartotta szűk előnyét Csehország. A szakasz derekán Kányási triplájával, majd Goree indításból dobort kosarával átvettük a vezetést – időt is kért a cseh csapat. Kiss támadó pattanó utáni kosarával 3 pontra nőtt az előny. Cechová révén próbált tapadni ránk a cseh válogatott, amikor Kiss megsérült. A helyére érkező Határ azonnal "beköszönt" egy ügyes akció végén. Átvettük a játék irányítást, Goree kosarával a félidő hajrájában 6-ra nőtt az előny a távolról és közelről is sok helyzetet elhibázó csehek ellen. A félidő Studer 1 jó büntetőjével és csapatunk 7 pontos vezetésével zárult.

A második félidő Goree kosarával kezdődött. Kiss szép center kosarával 10 pont fölé nőtt az előny. Lendületben maradtunk, Goree triplájával 15 pontosra nőtt a szünet után 8–0-val indító válogatottunk előnye. Több mint 4 perc elteltével Cechová dobta az első szünet utáni cseh kosarat, de Dubei 2+1-es játékával nyílt tovább az olló. A szakasz derekán biztosan tartottuk a 15 pont körüli előnyt, minden cseh találatra érkezett válasz, Kányási újabb triplával "jelentkezett". A szakasz végén hullámvölgybe került csapatunk, és eladott labdáink után Paurová és Andelová vezetésével egy 8–0-val 10 ponton belülre került ellenfelünk.

A zárószakaszt alacsonyabb szerkezetben, Határ és Kiss nélkül kezdte a válogatott. Több mint másfél perc elteltével az addig pont nélkül álló Lelik triplájával újra 10 pont fölé nőtt az előny. Andelová duplával felelt, de Studer is bedobott egy hármast. Andelová szinte egymaga tartotta versenyben és hozta újra 10 ponton belülre az ismét zónázó cseheket. Nem találtuk az 1–3–1-es zóna ellenszerét. Stoupalová hármasával a szakasz derekán 5 pontra csökkent az előny, időt is kért Székely Norbert. Továbbra sem találtunk be, folyamatosan fogyott az előny, Stoupalová büntetőivel 1-re zsugorodott. Megzavarodott, ideges lett a csapat. Két és fél perccel a vége előtt Kányási törte meg válogatottunk hosszú kosárcsendjét egy duplával. Holesinská 1, két perccel a befejezés előtt Goree mindkét büntetőjét bedobta. Stoupalová hármasával 1 pontra jött fel Csehország. Az utolsó perc elején Határ keze nem remegett meg a büntetővonalon. Stoupalová duplája után Kányási kihagyta a büntetőit, 10 másodperccel a vége előtt Zeithammerová ziccerével átvette a vezetést ellenfelünk. Időkérés után Studer betörése után 5 másodperccel a vége előtt a labda kiment az alapvonalon. Idegölő videózás után miénk maradt a labda, s az alapvonalról elvégzett bedobásból Dubei a büntetővonalról dobott duplájával visszavettük a vezetést 3,6-tal a vége előtt, a csehek azonban nem tudtak kosarat dobni.

Dubei Debóra: – Nem tudok mit mondani, amennyire akartuk, szinte nem tudom szavakba foglalni. Csodás stábbal dolgozhatunk, amiről álmodtunk, azt már elértük, de még nincs vége. Nagyon idegesítő lett volna majdnem húszpontos vezetésről kikapni. Volt egy kis szerencsénk is, ami pedig az utolsó dobást illeti, már nem volt időkérésünk, Határ Bettinek adtam egy zárást, ráváltottak, üresen maradtam, megkaptam a labdát, nem volt más választásom, mind dobni – szerencsére bement. A mezszámom és a kedvenc számom is a négyes, de most nem szeretnénk, ha negyedikek lennénk.

Cyesha Goree: – Nem tudom, sírjak, vagy üvöltsek, nagyon büszke vagyok a lányokra. Hasonló volt a török meccshez, hibáztunk, nem jöttek pontok, de most nekünk jött ki jobban a végjáték. Nagyon jó társaságba kerültem, és boldog vagyok, hogy ezzel a csapattal ilyen szép eredményt sikerült elérni.