Az 59 éves szakember számára a sport már gyerekként fontos volt, végül az evezés lett a választott sportága. A kézilabdával volt felesége révén került kapcsolatba, immár több mint húsz éve vezet egy egyesületet.

„Még 2002-ben alapítottam meg a VKLSE-t. A név nem véletlen, a csapat tagjai gyakorlatilag mind a Kinizsi játékosai voltak korábban, így adta magát a Volt Kinizsis Lányok Sportegyesülete név, melyet magunk között Volt Kinizsis Csajok Klubjaként emlegettünk, így a VKCSK rövidítés is elfogadottá vált, sőt, inkább az terjedt el. Amellett, hogy alapító elnök voltam, a csapat tagjai engem kértek fel edzőnek is” – kezdte Csomor Tibor, aki egy év alatt a megyei első osztályból az NB II-be vezette a csapatot.

„Onnan 2008-ban feljutottunk az NB I/B-be, azaz a másodosztályba, ahol összesen hét szezont töltöttünk. Volt, hogy kiestünk, de rögtön vissza is jutottunk. Összesen háromszor nyertük meg az NB II-t. Olyan játékosokkal dolgozhattam együtt, mint Hoffmann Bea, Mehlmann Ibolya vagy Szegedi Orsolya, akiknek válogatott- vagy élvonalbeli rutinjuk is volt. Érdekesség, hogy Mehlmann Ibi a szülése után nálunk került olyan állapotba, hogy aztán az osztrák Hypóhoz igazoljon, és velük a BL-ben is szerepelt. Akkor éppen az Audi-ETO-val voltak egy csoportban” – mesélte Csomor Tibor, aki előbb az alapfokú edzőit végezte el, majd megszerezte a C licencet is.

„A klub tavaly bővült a férfiszakággal, időközben pedig én lettem a megyei kézilabda-szövetség parasport-albizottságának a vezetője. Ennek révén két éve szoros kapcsolatban vagyok a magyar szövetség paraszakágával is. Szerepet vállaltunk a megyei szövetséggel közösen az MSOSZ és az MKSZ közös bajnokságának szervezésében. Minden fordulóban részt veszek, segítek, amiben tudok” – folytatta a sportvezető, aki tavaly Győrben a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány égisze alatt megalakította Auer Károllyal, a megyei szövetség elnökével a Győri Szekerek kerekesszékes szakosztályát.

„Szerepeltünk a szakág első bajnokságában, ahol végül a három csapat közül bronzérmesek lettünk, de folyamatosan fejlődik a csapat, hiszen egyre szorosabb meccseken kaptunk csak ki. Támogatom a kerekesszékes válogatott munkáját is a mátraházai edzőtáborokban. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felkértek a Magyar Kézilabda Szövetség paraalbizottsága tagjának. Örömmel veszek részt ebben a munkában. Bízom benne, hogy közösen nagy dolgokat tudunk véghez vinni” – mondta végezetül Csomor Tibor.