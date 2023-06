„Most jöhet egy kis pihenő, aztán megkezdődik a felkészülés a világbajnokságra, amelyet ősszel Antwerpenben rendeznek meg. Az elmúlt két VK-n kifejezetten élveztem a versenyzést, most rakjuk össze a gyakorlataimat, amelyekkel várhatóan a világbajnokságon is indulok” – mondta Mészáros Krisztofer a Magyar Torna Szövetség sajtócsapatának, majd hozzátette: az egyéni összetett kategória áll hozzá a legközelebb.

„Igazából erről még nem beszéltem sehol, de nincs kedvenc szerem. Pontosabban úgy gondolom, hogy az összetettben tudok a legjobban kiteljesedni. Az összetetten kívül természetesen a nagy anyagerőnek köszönhetően szerenként is tudok szép eredményeket elérni” – nyilatkozta a tornász.

Az őszi világbajnokságon reális esély van arra, hogy csapatban olimpiai kvótát szerezzenek a magyarok.

„Ezért mindent megteszünk. A legutóbbi Eb-n is kiderült, hogy tudunk egymásért küzdeni, és akkor beteljesülhet a nagy álom, azaz ott lehetnénk a csapattal az olimpián. Persze ez lenne a non plus ultra, de egyéniben is arra törekszem, hogy ott legyek a kvótaszerzők között” – mondta Mészáros Krisztofer.

Az antwerpeni világbajnokságot szeptember 30. és október 8. között rendezik meg.