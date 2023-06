Székely Norbert szövetségi kapitány szerint az elvesztett elődöntő ellenére szintet lépett a magyar válogatott a ljubljanai Európa-bajnokságon.

"Amikor hat éve elkezdtük ezt a projektet, ha valaki azt mondta volna nekem, hogy másfél év alatt hatszor játszunk a spanyolokkal, és a legnagyobb különbség tíz pont körül alakul, akkor megmosolyogtam volna az illetőt. Már a spanyolokkal is jó meccseket játszunk, közel vagyunk hozzájuk, de ezt a lépcsőt most még nem tudtuk megugrani. A jobb csapat jutott be a döntőbe, mi pedig a határunk környékén vagy kicsit afölött játszottunk. Az ellenfél rendkívül agresszív védekezést választott, amellyel szemben voltak megingásaink, de hát amikor a magyarok legutóbb Eb-elődöntőt vívtak, ezek a lányok még meg sem születtek."

A kapitány közölte, büszke arra, hogy csapata a hibák ellenére sem játszott rosszul.

"Ez a teljesítmény megint egy lépcsőfok volt előre. Voltak periódusok, amikor a spanyolok futottak utánunk, a második félidő elején nyolc-tizenkét percig volt egy nagyon jó időszakunk, amikor szerintem megremegett a spanyolok keze. Persze a miénk is, de ez a hibák játéka, aki kevesebbet ront, az nyer. Alba Torrens klasszisa és az agresszív védekezés volt a siker kulcsa az ellenfél számára" – összegzett Székely Norbert.