Nagy Erik snookerversenyző, aki még nincs 18 éves de már felfigyelt rá a város, az ország és 2021 óta a világ is. Portugáliában, Albániában, Romániában is megmutatta kvalitásait. Nyugodt, megfontolt fiú aki ebben a fél órában elkalauzol minket a snooker világába és egy két kulisszatitkot is elárul.

Hallunk még róla az biztos, hogy miért is, a podcastból kiderül.

Hallgassa meg!