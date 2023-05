A 45 ország részvételével Perth-ben megrendezett Világjátékon 19 vese-, 7 máj-, 3 csontvelő- és 3 szívátültetett sportoló vett részt a Magyar Szervátültetettek Szövetsége nemzeti válogatott csapatában: a sportolók tizenegy sportágban (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, kerékpár, petanque, squash, tenisz, tollaslabda, úszás, virtuális triatlon) mérték össze erejüket. A legeredményesebb sportágak az úszás, az atlétika, az asztalitenisz és a bowling voltak, de a petanque is hozott aranyérmet.

Két új világrekord is került a magyar csapat neve mellé

8 éve veseátültetett dobóatlétánk, Mihálovits Tamás súlylökésben a 2 évvel ezelőtti saját világcsúcsát döntötte meg,

Pengő László szentesi úszó pedig 50 méter hátúszásban állított fel új korosztályos világrekordot a Szervátültetettek Világjátékán.

A magyar csapat legfiatalabb és egyben az egyik legsikeresebb versenyzője a mosonmagyaróvári Nagy Réka, aki 18 éves és 2015 óta veseátültetett.

A betegsége évei előtt és alatt is futott, a sikeres szervátültetés után csatlakozott a Trappancs Egyesület versenyzői közé, 2017-ben a spanyolországi, 2019-ben az angliai Szervátültetettek Világjátékának dobogóján állt.

Nagy Réka a dobogón

Felnőtt mezőnyben most versenyzett először: a korábbi évekből tudta, hogy a 18-29 éves korosztályban erős ellenfelekre számíthat: rendkívül felkészült, fegyelmezett versenyző, aki örök küzdőként pontosan tudta, hogy hova szeretne állni a versenyek végén.

Az ausztráliai világjáték első versenyén, az 5 km-es utcai futáson a negyedik helyen érkezett célba, majd az atlétika verseny első napján megcélozta a dobogó felső fokát:

Súlylökésben - óriási csatával és néhány centiméter különbséggel - aranyérmet szerzett, 400 méter síkfutásban a dobogó második fokára állhatott.

Az atlétikaverseny második napján is szeretett volna a dobogó tetejére állni, így minden létező - és nem létező - erejét összeszedve - saját magát is meglepve - a 200 méteres síkfutás világbajnoki címét is elnyerte, levezetésnek pedig - hogy teljes legyen az éremkollekciója - megszerezte a távolugrás bronzérmét is.

Nagy Réka

Réka így egy 4. helyezéssel, 1 bronzéremmel, 1 ezüstéremmel és 2 aranyéremmel zárta a 2023-as Szervátültetettek Világjátékát és boldogan készül a következő hetekben az újabb megmérettetésre: az érettségire.

Réka felkészülése a Mosonmagyaróvári Atlétika Club edzésein, Szitás László vezetésével történt.

Réka részvételét a Szervátültetettek Világjátékán a Lajta Medical Kft és az UFM Habanyaggyártó BT támogatta.