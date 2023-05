A döntőben – amely ezúttal is a gyirmóti Alcufer Stadionban lesz a Gyirmót–MTK NB II-es bajnoki előtt –, két megyei II. osztályú élcsapat, az Ásványráró és a Mezőörs találkozik.

„Tizenöt éves hagyomány Győr-Moson-Sopronban ez a sorozat, melynek a fináléja, ahogy minden kupadöntő, kiemelt jelentőségű a szurkolók és a csapatok számára. Biztos vagyok benne, hogy ezúttal is izgalmas, színvonalas mérkőzést vívnak a döntőbe jutott csapatok” – emelte ki a vasárnapi finálé kapcsán tartott sajtótájékoztatón Bolla Péter, a megyei igazgatóság társadalmi elnöke.

„Valóban szép örökség a Keglovich-kupa, amit örömmel ápolunk, s el kell árulnom, nincs is ilyen minden vármegyében – vette át a szót Horváth László igazgató. – Ráadásul, nálunk a legnépesebb a mezőny. Augusztusban száztizenhét együttes vágott neki a Keglovich-kupának, ami bizonyítja a sorozat rangját. Ez egyébként az első alkalom, hogy két megyei II. osztályú gárda találkozik a döntőben, de ez nem azt jelenti, hogy a magasabb osztályú együttesek nem szerettek volna a fináléig eljutni. Egyáltalán nem örültek, hogy kiestek. A gyönyörű stadionban igazi kupahangulattal, ingyenes belépéssel és büfékkel várjuk a szurkolókat. A döntő mindenki számára élmény, a vesztes is győztes lesz” – tette hozzá az igazgató, aki azt is elárulta, a kupa rangját emeli, hogy a serlegek, érmek mellett a győztes ezúttal is ötszáz-, a második háromszáz-ezer forinttal lesz gazdagabb.

„Mi is és a szurkolóink is felfokozott hangulatban, egyfajta futball-lázban várjuk a döntőt” – mondta Zalka Imre ásványrárói elnök, majd az SC Sopront és a Lipótot is búcsúztató csapat edzője, a volt ETO játékos, Virág Attila beszélt az elképzeléseiről:

„Sajnos az esős időjárás kissé megnehezítette a dolgunkat, teremben is kellett készülnünk, s bár nagy titkaink nincsenek, mindent megteszünk, hogy meglepjük az ellenfelünket.”

„Feltérképeztük az Ásványrárót, megnéztük a legutóbbi meccsét, heti két edzéssel felkészülten várjuk a finálét” – említette Szekeres Krisztián a mezőörsiek edzője, aki egyébként a Gyirmóttal, még játékosként nyert Szabad Föld-kupát.

„Tavaly is jól szerepeltünk a Keglovich-kupában, majd erős csapatokat győztünk le az országos főtáblán. Korábban a megyei III. osztályban többször is legyőzött bennünket az Ásványráró, lenne tehát miért visszavágni, s tudjuk, hogy jó, összeszokott együttes az ellenfelünk, de ha már eljutottunk a döntőig, szeretnénk azt megnyerni” – szögezte le Szőke Barnabás a Mezőörs elnöke.