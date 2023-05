Ez volt az utolsó olyan kiírás, amikor még hagyományos formában, oda-visszavágós rendszerben játszották a döntőt. A győri csapat korábban már több kupadöntőt is elbukott, volt második az EHF-kupában, a KEK-ben és a BL-ben is.

Ambros Martín a 2012/13-as szezonban az azóta már elhunyt norvég Karl-Erik Böhnt váltotta a győri padon. A spanyol tréner az Itxako kispadján hívta fel magára a figyelmet. A játékosként Bajnokok Ligája-győztes tréner spanyol együttesét az EHF-kupa-győzelemig, valamint a Bajnokok Ligája döntőjébe vezette.

Győrben azt remélték tőle, hogy sikerül átlépnie a csapatnak az árnyékát, és végre nemzetközi trófeát nyer az ETO.

A csoportkört hat győzelemmel zárták Görbiczék, otthon és idegenben is legyőzték a szlovén Krim Ljubljanát, a horvát Podravkát és az U Jolidon Cluj néven futó Kolozsvárt is. Következett a középdöntő, ahol a norvég Larvik, a montenegrói Buducnost és a dán Randers várt a zöld-fehérekre. Ezt az akadályt is hat sikerrel vette az együttes, így bejutott az elődöntőbe, ahol a román Valcea ellen idegenben 24–22-re győzött.

A veszprémi visszavágó sokak számára a mai napig emlékezetes, hiszen a rivális összesítésben megfordította az eredményt, kilenc perccel a vége előtt hat gól – összesítésben négy találat – volt a Valcea előnye. Innen állt fel a győri együttes, mely végül egy góllal ugyan kikapott, de így is döntőbe jutott.

Ott pedig ismét a Larvik következett, és ahogyan a középdöntős csoportban, ezúttal is két győri siker lett a vége.

Larvik–Audi-ETO 21–24 (13–12) Larvik, női Bajnokok Ligája-döntő, 1. mérkőzés, 3000 néző. V.: Florescu, Duta (románok). Larvik: LEGANGER – RIEGELHUTH 5/1, T. Larsen, Breivang 1, BLANCO 5, Hammerseng, T. Mörk 3. Cs.: Sulland 4, N. Mörk 2/2, Edin, Bristol 1. Edző: Oie Gustav Gjekstad. Audi-ETO: LUNDE – RADICEVIC 5, Lekic 1, GÖRBICZ 8/4, LÖKÉ 6, Amorim 2, Szepesi. Cs.: TERVEL, Kovacsics 1, Rédei-Soós 1, Orbán. Edző: Ambros Martin. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Audi-ETO–Larvik 23–22 (13–8) Veszprém, Bajnokok Ligája, döntő, visszavágó, 5100 néző. V.: Gubtca, Milosevic (horvátok). ETO: LUNDE – RADICEViC 5, Lekic 3, GÖRBICZ 4/3, LÖKE 5, Amorim 2, KOVACSICS 2/1. Cs.: Herr (kapus), Tervel, Szepesi 2, Rédei-Soós, Orbán. Edző; Ambros Martin. Larvik: LEGANGER – RIEGELHUTH 4, Sulland, Breivang, Blanco 2, Hammerseng 4, Th. Mörk 3. Cs.: Larsen 2, N. MÖRK 5/4, Edin 2, Wibe. Edző; Oie Gustav Gjekstad. Hétméteresek: 5/4, ill. 4/4. Kiállítások: 0, ill. 8 perc.

A győriek szakvezetője, Ambros Martín az első meccs után így nyilatkozott: „A Larvik támadásban tudott újat mutatni, s ezúttal több cserelehetőségük is volt a norvégoknak. Ez a csapat már nem az, amelyikkel a középdöntőben találkoztunk. Kellett is egy kis idő, hogy összeálljunk és meg tudjuk állítani őket. Láthattuk, ha a koncentrációnkat elveszítjük és a fegyelem is alábbhagy, akkor abból lehetnek gondjaink. Ennek tudatában kell készülnünk a visszavágóra.

Jovanka Radicevic öt gólt lőtt, az első félidőben nagyon fontos időszakban dobott négy találatot, mellyel akkor sikerült is fordítani: „Fontos ez a győzelem, de még nem ért véget a párharc. Voltak hibáink, ezeket ki kell elemeznünk és lehetőleg kijavítanunk. A második meccsen is nagy küzdést várok, sziklaszilárdnak kell lennünk, hideg fejjel, koncentráltan, átgondoltan kell játszani. Ezen múlik, hogy meg tudjuk-e tartani az előnyünket.

Kovacsics Anikó szerint sem lefutott még a visszavágó, de jó eséllyel várják a meccset. A fiatal játékos mindenkit megnyugtatott, a könyöksérülése nem súlyos: „Bár nagyon fájt, mert egy ideg nyomódott meg az esés következtében, hála istennek nem akkora a baj. Még érzem egy kicsit, de már sokkal jobb. Ami a meccset illeti, döntő volt a második félidőben a feljavult a visszarendeződésünk, ekkor sokáig nem kaptunk gólt, Lunde is nagyszerűen védett. A visszavágó nulla-nulláról indul, még egyszer nem szabad olyan hibába beleesni, mint a Valcea ellen, nem szeretnénk izgulni, Veszprémben is nyerni akarunk.”

Nos, nyert a csapat, ami után hatalmas ünneplés volt, a Veszprémből visszaérkező csapatot még szombaton este többezres tömeg várta a Városháza előtt.

A lefújás után Görbicz Anitát a csapat és az ötezer szurkoló is felköszöntötte, ugyanis az irányító két nappal az aranyérem megszerzése után ünnepelte születésnapját.

„Nagyon, nagyon, nagyon sokat köszönhetünk a szurkolóinknak, akik mindenhová elkísértek bennünket Nem jutottunk volna el idáig, ha a Valcea ellen nincs ez a fantasztikus hangulat, amikor hátrányból visszajöttünk az elődöntőben. Nélkülük nem ment volna. Ez valami fantasztikus érzés. Kétszer nem sikerült már nyerni a Bajnokok Ligája döntőjében, de most igen. Tavaly azt mondtam, ha most nem nyerünk, akkor soha. Idén megtanultam, milyen igaz a mondás: soha ne mondd azt, hogy soha. A döntő egy fokkal könnyebb volt, mint a románok elleni meccs, de nagyon sokat tettünk érte. Ambrosnak nagy szerepe volt a sikerben, most is az általa hangsúlyozott védekezés és visszarendeződés volt a legfontosabb. Nehéz a kupa, de nem fogjuk elengedni” – mondta a csapatkapitány.

Kovacsics Anikót választották az EHF szavazásai a sorozat legjobb fiatal játékosának, és hogy nem érdemtelenül, azt a döntőben is bizonyította: „Fantasztikus mérkőzés volt, hatalmas koncentrációval játszottunk, végig az volt bennünk, hogy ezt nem nyerheti meg más, csak mi. Ez sikerült is, kettős győzelemmel lett a miénk a trófea. A végén mi lassítottuk a játékot a norvégok rohantak, de ezzel semmit nem tudtak elérni.”

Ambros Martin vezetőedző, aki korábban játékosként is volt BL-győztes: „Éreztem a csapatban az erőt, az elszántságot és azt is éreztem, hogy nem lesz görcsös a játékunk. A mostani mérkőzésen is akadtak kisebb hullámvölgyek, de mindig voltak, akik lendítettek a többiek teljesítményén. Nagyszerű érzés BL-győztesnek lenni. Köszönöm a városnak, az országnak és a klubnak a bizalmat hegy ennek a csapatnak lehetek az edzője. De elismerés jár az elődeimnek is, hogy ilyen jó alapot raktak le a klubnál.”

Heidi Löke megígérte fiának, hogy megnyeri neki a kupát: „Amikor a Larvikkal nyertem, azt gondoltam a legnagyobb dolognak, de most már ez a legemlékezetesebb sikerem. Fantasztikus ilyen közönség előtt nyerni.”

Katrine Lunde is a drukkereket emelte ki: „Úgy gondolom, újból bebizonyítottuk, hogy jobbak vagyunk a Larviknál. Minden poszton erősebb játékosokkal rendelkezünk, és a padról is minőségi cserék tudnak beállni, ha valaki fáradna. Olyan pillanatokat éltünk át, amelyekről csak álmodni mertünk korábban Norvégiában. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen szurkolók előtt játszhatunk, ők teszik felejthetetlenné a győri életünket.”

Andrea Lekic és Jovanka Radicsevics is BL-trófeával búcsúzott a klubtól és a várostól. Előbbi így vélekedett: „Ez életem eddigi legszebb napja. Nehéz beszélnem, mert nem könnyű nekem. Nagyon fognak hiányozni a szurkolók és a klub, amelyben két szép évet töltöttem el és amellyel történelmet írtam. Megtiszteltetés volt itt játszani.”

Hasonlóan nyilatkozott a jobbszélső: „Ez karrierem csúcsa, nagyon örülök, hogy megnyertük a BL-t, mi vagyunk a legjobb európai csapat! Nagyon bekezdtünk, és hatvan percig végig csapatként küzdöttünk, ez volt a kulcs.”

Az Audi-ETO a sorozatban 16 meccséből 15-öt megnyert, csak az emlékezetes Valcea ellenit veszítette el, de ennek végül nem volt semmilyen jelentősége. A győri női kézilabdacsapat megannyi küzdelmes meccs és hét elveszített kupadöntő után ért fel Európa csúcsára...