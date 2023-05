"Úgy érzem, hogy elindultam felfelé, ami hosszabb ideig tartott, mint gondoltam és vártam volna, de motivált vagyok, vannak még céljaim és beteljesületlen álmaim. Amíg ez megvan, megyek előre! Rómát imádom, idén is ott ér a születésnapom. Felejthetetlen emlékek fűznek a világ - szerintem - legszebb pályájához, így szívesen pályára lépnék egyéniben is újra! A Slamek, főleg a US Open és az AUS Open mindig motivál, de a célom, hogy még idén selejtezőzni tudjak a legnagyobb viadalokon."