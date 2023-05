Ahogy arról beszámoltunk, a Ferencváros hétfőn hazai pályán 1–0-ra győzött az ETO FC Győr ellen a Simple Női Liga fináléjának első mérkőzésén.

A Groupama Arénában rendezett összecsapáson főleg az első félidőben játszott jobban az ETO, ám mégis a fővárosi gárda várhatja előnyből a második találkozót.

„Az első játékrészben jól játszottunk, a lányoknak sikerült eltüntetni azt a különbséget, ami papíron a két csapat között van – nyilatkozta a találkozót követően Dörnyei Balázs, a győriek szakvezetője. – Sikerült levetkőznünk azt a kishitűséget, ami a tavalyi döntőben jelen volt. Sok helyzetünk ugyan nem volt, de az utolsó pillanatban akár egyenlíthettünk volna. A csütörtöki mérkőzésen néhány játékosnak még kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtani, és fel kell vállalni azt a bátor játékot, ami jellemezte a csapatot.”

A meccset a Fradi légiósa, Alesia Marie Garcia döntötte el, aki az első félidő ráadásában lőtt gólt, ám sokak szerint vitatható volt a találat, mert úgy tűnt, a fővárosiak játékosa a középreadás pillanatában leshelyzetben volt.

„Kezdeném azzal, hogy a mérkőzés játékvezetője a meccs hatvanadik percében már láthatóan fizikális teljesítőképessége határára érkezett, sokat sétált, jobb esetben kocogott, alig-alig volt akcióközelben, harminc-negyven méterről ítélkezett – kezdte Dubraviczky Attila korábbi FIFA-játékvezető. – Még nem lehetett fáradt, ám óriásit hibázott a huszadik percben, amikor is a gólhelyzetben kilépő győrivel szemben szabálytalankodó Fradi-játékosnak csupán sárga lapot adott. Egyetlen esetben lett volna jó csak a sárga kártya, ha a szabálytalanság a tizenhatoson belül történik és tizenegyest ítél a bíró. Mivel a szabálytalanság a büntetőterületen kívül volt, ki kellett volna állítania a hazai játékost, a szabály teljesen egyértelmű. A gólnál is hatalmasat hibáztak a játékvezetők, az asszisztensnek lest kellett volna jelezni, miután a középen labdát kapó hazai játékos megelőzte, s előbbre helyezkedett, mint a győri védő. Sajnálom, hogy manapság itt tart a játékvezetés, egy ilyen szintű mérkőzés felkészültebb bírót érdemelne” – tette hozzá a volt játékvezető.

Úgy tudjuk, a győriek a mérkőzés előtt – arra hivatkozva, hogy a döntő első mérkőzésére kijelölt játékvezető bíráskodott a két csapat legutóbbi három találkozóján is – másik bíró küldését kezdeményezték, de a kérést elutasították.