A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért a mosonmagyaróvári városi gyereknap keretében harmadik alkalommal rendezte meg a Példás Sport- és Egészégnapot, amelynek rendkívül gazdag műsorában „Átölel a sport” címmel motivációs programként helyet kapott egy pódiumbeszélgetés. Segesvári Zsolt moderátor két beszélgetőtársa közül Fóris Norbert látássérült korosztályos Európa-bajnok, valamint utánpótlás világbajnoki ezüstérmes dzsúdós a párizsi paralimpiára készül, legalábbis bízik abban, hogy már a francia fővárosban ott lehet egy ilyen szintű megmérettetésen.

Printz Ákos „amatőr” futó és triatlonista, háromszoros „Ironman” viszont éppen a napokban tért haza Ingolstadtból, ahol újabb erőpróbaként a triatlon középtávját teljesítette, s a népes mezőnyben a legjobbak között végzett. Úgy véli jó szereplésével a maga lehetőségeinek erejéig egyben erősítette Győr és a helyszín testvérvárosi kapcsolatát is, amelynek a Széchenyi István Egyetem Sportegyesület tagjaként a versenyre szóló meghívást is köszönhette. Ákos – edzőtársához, Norberthez hasonlóan – saját életútján keresztül mutatta be a sport iránti tiszteletét, szeretetét és elkötelezettségét. Tapasztalatai szerint a mindennapokba már a gyermekkortól fontos beépíteni a sportolást, amely a test és lélek nevelésének eszköze, segít szembenézni a kihívásokkal.

Hármójuk beszélgetése, élményeik felelevenítése mellett, sok olyan gondolatot és információt is tartalmazott, amelyek a hallgatóságot egyértelműen meggyőzhették arról, miért fontos és nagyszerű mindaz, amit a meghirdetett téma, a sport, mint életük része, jelent számukra, és – például az ilyen és hasonló társalgások hatására – remélhetőleg egyre többeknek is.