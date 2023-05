Az olaszországi Jesolóban rendezett paraatlétikai Világkupán a Győri AC versenyzője, Szomszéd Máté az álló diszkoszvetés F64-es kategóriájában 3., míg Árpásiné Varga Márta első nemzetközi versenyén, a súlylökők F46-es kategóriájában 6. lett.

Szomszéd Máté legközelebb a Budapest-bajnokságon ülő és álló kategóriában is versenyez, míg Varga Márta előbb egy szerbiai viadalon, majd ő is a Budapest-bajnokságon szerepel. Utóbbi már csak 50 cm-re van a világbajnoki szinttől. A párizsi vb-t július 8. és 17. között rendezik, de május 31-ig el kell érni az induláshoz szükséges eredményt. Kiss Dániel, a GYAC atlétikai szakosztályának vezetője elmondta: akkor sem esnek kétségbe, ha nem jönne össze, jövőre ugyanis para EB és para vb is lesz, innen pedig lehet kvalifikálni majd a paralimpiára, mely szintén Párizsban lesz.

Kiss Dániel, Árpásiné Varga Márta, Szomszéd Máté.

A győri volt a legeredményesebb klub

A GYAC atlétái idehaza is versenyeztek: az U14-es és U16-os korosztály a területi ligaverseny 1. fordulóján szerepelt, és az összesen 27 éremmel – 13 arany, 5 ezüst és 9 bronz – a legeredményesebb klubként zárták a tatabányai viadalt.

Duplázni tudott Horváth Áron (100 m, 300 m), Sipos Veronika (60 m gát, 300 m gát), Horváth Bianka (súlylökés, gerelyhajítás) és Takács Levente (magasugrás, 100 m gát).

A következő fordulót a győri Olimpiai Sportparkban június 3-án és 4-én.

Eredmények

U16, aranyérmesek: Horváth Áron (100 m, 11,74 mp és 300 m, 37,60 mp); Kapuy Ádám (távolugrás, 599 cm, egyéni csúcs); Sipos Veronika (80 m gát, 12,18, ECS és 300 m gát, 46,60 mp, ECS); Takács Levente (100 m gát, 14,70 mp és magasugrás, 178 cm, ECS), Segovits Kata Sára (gerelyhajítás, 29,22 m, ECS).

Ezüstérmesek: Polgár Zsófia (100 m, 13,10, ECS és 300 m, 42,09 mp, ECS); Bajnok Alíz (távolugrás, 5,22 m); Birtha Enikő Anna (magasugrás, 148 cm, ECS).

Bronzérmesek: Birtha Enikő Anna (80 m gát, 12,74 mp); Tolnay Réka (ötösugrás, 15,72 m, ECS); Kapuy Ádám (ötösugrás, 17,67 m, ECS); Segovits Kata Sára (diszkoszvetés, 19,95, ECS).

U14, aranyérmesek: Horváth Bianka (súlylökés, 11,54 m, ECS és Horváth Bianka (gerelyhajítás, 29,34 m, ECS); Holczer Anett (60 m gát, 9,93 mp, ECS), Lévai Lili (ötösugrás, 12,09 m, ECS); Papp Márk (rúdugrás, 2,00 m, ECS).

Ezüstérmes: Schmelczer Bodza Blanka (gerelyhajítás, 24,17 m, ECS).

Bronzérmesek: Rádly Csongor (magasugrás, 1,35 m, ECS); Holczer Anett (távolugrás, 475 cm, ECS); Prettenhoffer Nóra (ötösugrás 11,80 m, ECS); Kozma Borbála (magasugrás 1,35 m, ECS); Milanovich Maja (sípoló rakéta hajítás, 17,57 m, ECS).

Felkészítő edzők: Kiss Dániel, Horváthné Baumgartner Eszter, Szalóki Richárd, Böndör Dániel, Dombi Olivér és Kószás Kriszta.