A magyar szövetség honlapjának hétfői beszámolója szerint a szakvezető női kajakban főként utánpótláskorú versenyzőknek szavazott bizalmat. Ennek oka, hogy a szakág idei első válogatójára csak a világkupát követően kerül sor, a rutinosabb versenyzők pedig inkább arra készülnek. A kilátogató szurkolók így ifjúsági és U23-as világbajnokokért szoríthatnak majd.

A férfiaknál K-1 1000 méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint, illetve a tokiói ezüstérmes Varga Ádám is ott lesz a mezőnyben. Ötszáz párosban a Nádas Bence, Tótka Sándor, valamint a múlt hétvégi szegedi válogatót megnyerő Vajda Bence, Szántó-Szabó Tamás alkotta egység indul. Ami a négyest illeti, a Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor alkotta hajó mellett a fiatal Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Szendy Maximilián kvartett száll vízre.

Kenuban a nőknél kétszáz egyesben a válogatót megnyerő Takács Kincső, illetve Balla Virág versenyezhet, akik párosban is rajthoz állnak ötszáz méteren csakúgy, mint a szám tavalyi vb-bronz és Eb-ezüstérmes egysége, a Bragato Giada, Nagy Bianka kettős. A férfi C-1 1000 méter válogatóján magabiztosan győztes Adolf Balázs mellett a mögötte másodikként célba érkező Fejes Dániel indul. C-2 500 méteren a Korisánszky Dávid, Fekete Ádám és a Kollár Kristóf, Fejes Dániel duó mérheti fel az erejét a nemzetközi mezőnyben.

A para szakágban Hajdu Botond szövetségi kapitány nyolc versenyzőt nevezett a világkupára. Érettségije miatt a hiányzók között lesz Kiss Péter Pál, a KL1 200 méteres paralimpiai bajnok kajakos. Ott van viszont a csapatban a paralimpiai ezüstérmes Suba Róbert és az Európa-bajnok Juhász Tamás is, illetve a KL2-ben világbajnok Rozbora András.

Gyorsasági és para világkupát legutóbb 2021-ben rendeztek a Maty-éren.

A magyar indulók:

férfi kajak:

K-1, 200 m: Birkás Balázs és Kovács Márk

K-1, 500 m: Kurucz Levente és Balogh Gergely

K-1, 1000 m: Kopasz Bálint és Varga Ádám

K-1, 5000 m: Noé Bálint és Sellyei Csanád

K-2, 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor és Vajda Bence Ferenc, Szántói-Szabó Tamás

K-4, 500 m: Kuli István, Csizmadia Kolos Attila, Nádas Bence, Tótka Sándor és Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Szendy Maximilián

női kajak:

K-1, 200 m: Sólyom Dóra és Szellák Szabina

K-1, 500 m: Rugonfalvi-Kiss Janka és Csikós Zsóka

K-1, 1000 m: Bakó Olga

K-1, 5000 m: Kiszli Vanda és Czéllai-Vörös Zsófia

K-2, 500 m: Nemes Réka, Bakó Olga és Szellák Szabina, Biben Karina

K-4, 500 m: Szellák Szabina, Nemes Réka, Dráviczki Dóra, Rugonfalvi-Kiss Janka

férfi kenu:

C-1, 200 m: Koczkás Dávid és Hodován Dávid

C-1, 500 m: Buday Domonkos és Slihoczki Ádám

C-1, 1000 m: Adolf Balázs és Fejes Dániel

C-1, 5000 m: Adolf Balázs és Simon Sebestyén

C-2, 500 m: Korisánszky Dávid, Fekete Ádám és Kollár Kristóf, Fejes Dániel

C-2, 1000 m: Molnár Csanád, Rumi Gergő és Buday Domonkos, Besenyei Ádám

női kenu:

C-1, 200 m: Takács Kincső és Balla Virág

C-1, 500 m: Opavszky Réka és Csorba Zsófia Katalin

C-1, 1000 m: Csorba Zsófia Katalin és Kisbán Zsófia

C-1, 5000 m: Kisbán Zsófia és Zagyvai Borka

C-2, 500 m: Bragato Giada, Nagy Bianka és Balla Virág, Takács Kincső

vegyes:

K-2, 500 m: Kiskó Réka, Béke Kornél és Dráviczki Dóra, Erdőssy Csaba

C-2, 500 m: Horányi Dóra, Slihoczki Ádám és Gönczöl Laura, Rumi Gergő