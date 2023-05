Forrás: FTC Női Labdarúgás közösségi oldala

FTC – ETO FC Győr 1-0 (1-0)

Budapest, Groupama Aréna. V.: Sipos (Bizderi, Révész)

FTC: Bíró – Garcia, Csigi, Fenyvesi (Bradic 73’), Németh (Nagy 79’), Pusztai, Szabó (Demeter 73’), Ott (Czellér 59’), Papp, Vágó, Csányi (Barti 87’). Vezetőedző: Vágó Fanny.

ETO FC Győr: Borók – Sali (Kaziupa 83’), Nagy F., Savanya, Kovács L., Vida (Németh 73’), Herczeg, Süle (Kern 73’), Öreg, Kocsán (Hollingsworth 83’), Cameron. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Nagy elszántsággal és akarattal lépett pályára csapatunk a bajnoki alapszakaszt hibátlan mérleggel záró Fradi ellen. A találkozó elején a fővárosi zöld-fehérek próbálták uralni a játékot, a győri lányok azonban jól szűrték meg az ellenfél támadásait, és a kontrákból is veszélyes akciókat vezettek. A 20. percben Vida ugrott ki a hazai védők közül, de Ott csak szabálytalanul tudta megállítani. Akár piros lap is lehetett volna, a játékvezető azonban csak sárgát mutatott fel a Ferencváros védőjének. A megítélt szabadrúgást Savanya küldte egyből kapura, de Bíró könnyedén hárított. Az ETO az első játékrészben végig kontrollálta a játékot, a hazaiak komoly lehetőséget nem tudtak kialakítani. A 46. percben aztán váratlanul vezetést szerzett a Ferencváros. Vágó ment el a balszélen, középre lőtt labdájára Garcia érkezett, aki közelről a hálóba passzolt. 1-0. A fordulás után is elsősorban a két tizenhatos között folyt a játék, rengeteg párharc jellemezte ekkor a találkozót, az ETO-nak kevés energiája maradt a támadásépítésre. A hazaiak próbálták birtokolni a labdát, elsősorban az előnyük megtartására rendezkedtek be. A 88. percben egyenlíthetett volna az ETO, Hollingswort tört be a Fradi tizenhatosán belülre, rövid sarokra tartó lövését azonban Bíró védeni tudta. Az utolsó tíz percben a győri hölgyek mindent megtettek az egyenlítés érdekében, de a gól ma a lányok lábában maradt. A Ferencváros nagy küzdelemben, némi szerencsével megnyerte a döntő első mérkőzését. A finálé második felvonását csütörtökön 17:45-kor rendezik az ETO Stadionban.

Dörnyei Balázs vezetőedző: - Az első félidőben jól játszottunk, a lányoknak sikerült eltüntetni azt a különbséget, ami papíron a két csapat között van. Sikerült levetkőznünk azt a kishitűséget, ami a tavalyi döntőben jelen volt. Sok helyzetünk ugyan nem volt, de az utolsó pillanatban akár egyenlíthettünk volna. A csütörtöki mérkőzésen néhány játékosnak még kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtani és fel kell vállalni azt a bátor játékot, ami ma jellemezte a csapatot.