Mosonmagyaróvár: Szemerey - Sztankovics 1, Lancz 3, IVANCOK 6, PÁSZTOR 5, Tóth G. 4, Stranigg Zs. 3.

Csere: Mistina (kapus), TÓTH E. 6 (4), Faragó 1, ALBEK 4, Tóth N. 3, KOVÁCS P. 4, Csire 1.

Edző: Gyurka János

NEKA: Wéninger - Molnár D., VARGA E. 4 (3), KELLERMANN 4, Kocsis B. 3, CSÍKOS L. 7, Szabó A. 2.

Csere: Németh K., Zaj (kapusok), Gém 3, Kovalcsik B., UHRIN 6, Szabó L. 2, Ferenczy D., Bató 1, Faragó Lea.

Edző: Bohus Beáta

Kiállítások: 6 perc, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 3/3

Nagyon lendületesen kezdték a mérkőzést a csapatok, modern, gyors kézilabdát láttunk, kimondottan látványos átlövés gólokkal. Látszott, hogy mindkét gárda rendkívül motivált, megpróbál mindent, hogy ezen a találkozón elérje a célját. Egy - egy gólos volt a különbség, tehát egy izgalmas csatát ígért az első tíz perc, amihez remek hangulatot teremtett a mosonmagyaróvári szurkolótábor.

Időkéréssel először Gyurka János szakította meg a játékot az első negyedóra végén, a következő szezonban már MKC játékos, Varga Emília értékesített büntetője után. Elszántak és bátrak voltak a fiatal akadémisták, akik három győzelem után, érthetően az önbizalomnak sem voltak híján. Kellett tehát Tóth Gabriella duplája, amellyel ismét visszaállt az egy gólos különbséget mutató forgatókönyv.

Ebben az időszakban rendre a NEKA szerezte meg a vezetést, a Motherson-Mosonmagyaróvár pedig keményen dolgozott az egyenlítésért. Pályára léptek a cserék, Albek Anna és Tóth Nikolett érkezett, a másik oldalon pedig Bohus Beáta főként a védekezésben frissítette a csapatát. A hazai gárda öt perccel a játékrész vége előtt vette vissza a vezetést, de erre a félidőre a hajrában is a kiegyenlített játék, teljesítmény maradt a jellemző. Semmit nem döntött el az első harminc perc, viszont bebizonyította, hogy a tehetséges, fiatal akadémisták a bajnokság végére valóban felvették az NB I ritmusát.

Két gyors góllal, kezdte a Szemerey - Sztankovics, Albek, Kovács P., Pásztor, Ivancok, Stranigg Zs. hetes a második harminc percet. A móvári B közép pedig újult erővel bíztatta a lányokat, ami óriási segítséget jelentett egy ilyen kiélezett találkozón. Öt perc alatt el is lépett a Motherson-Mosonmagyaróvár négy góllal, a második félidőben addig eredménytelenül kézilabdázó NEKA-tól. Bohus Beáta időt is kért, cserélt a belső posztokon, de ezekben a percekben csak egy csapat volt a pályán.

Kapusbravúrokat is láttunk, viszont az első félidőhöz képest a legnagyobb különbséget az MKC védekezésben láttuk. A találkozó utolsó negyedéhez így megnyugtató, sőt állandósuló többgólos mosonmagyaróvári vezetéssel érkeztünk. Tóth Eszter kíméletlen ítéletvégrehajtó volt a büntetőknél, a vendégeknél pedig már nem volt érezhető az a lendület, ami szorossá tudta tenni az első félidőt. A bajnokság végén búcsúzó Kovács Patrícia remek megoldásokkal irányította a hazai együttest, amely felszabadultan, eredményesen, sőt látványosan kézilabdázott.

Szépen fokozatosan nőtt is a Motherson-Mosonmagyóvár előnye, így eldőlni látszott a küzdelem. Ez pedig egyre jobb hangulatot okozott a mérkőzés végén jogosan ünnepelni akaró hazai közönségben. A végül nagyon magabiztos siker értékét egyértelműen növeli, hogy egy jó csapat ellen sikerült elérni, a csapat teljesítményét a mérkőzésen belül növelve, javítva.

A találkozó végén a már megszokott köszsöntéseken túl, Guntram Thurnher a klub elnöke virágcsokorral búcsúztatta a négy távozó - Csire Fanni, Kovács Patrícia, Mihály Petra, Mistina Kitty - játékost. A szurkolók pedig ebben az idényben Pásztor Noémit választották a legjobb játékosnak, akit szintén köszöntöttek. A csapat és közönsége között ünnepélyes, igazán megható, szép pillanatokkal zárult az este.

Bohus Beáta: - Azt gondolom, hogy az első harminc perc teljesen rendben volt a részünkről, de ismerve Gyurka Jánost tudtam, hogy nem lesz könnyű a folytatás. Úgy is jött ki a mosonmagyaróvári csapat a második félidőre, ahogy kell, így teljesen megérdemelten győzött, amihez gratulálunk. Nem vagyok csalódott, mert nagyon küzdöttek a lányok, emelt fővel vesztettünk egy remek hangulatú csarnokban, egy jó csapat ellen. Lesz még egy NB I-es találkozónk, sőt utána korosztályos megméretés, tehát készülnünk kell tovább, mert van még dolgunk ebben az idényben.

Gyurka János: - Gálamérkőzésre készültünk, ami tulajdonképpen a mérkőzés utolsó szakaszában meg is valósult. Viszont ez a találkozó is képet mutatott az egész éves teljesítményünkről, hiszen ma is voltak gyengébb szakaszok a játékunkban. Feltétlenül dicséret illeti az akadémistákat, akik rengeteg fejlődtek Bohus Beáta irányításával, gyorsak, remekül cseleznek, nagyon komoly ellenfelek voltak. Elsősorban a védekezésünk javult a második játékrészben, ami mögé megérkezett a kapusteljesítmény is, ami biztos alapot adott egy eredményesebb támadójátékhoz. Ezt követően kézilabdáztunk felszabadultan, akkor tudtuk kiszolgálni a közönségünket, amelynek ezúton is szeretnénk megköszönni az egész szezonban kapott bíztatást, szeretetet.