A Motherson-Mosonmagyaróvár a bajnoki hajrában teljesnek tekinthető keretével várta a találkozót, hiszen a sérült Bardi Fruzsina és Mihály Petra ebben a szezonban már nem tud pályára lépni. A tizenhárom játékost nevező Siófok KC-nak is voltak hiányzói, a montenegrói kapus Rajcic, az átlövő Papp Nikolett, valamint három szélső Ana Kojic, Wald Kíra és Puhalák Szidónia.

A vendégek immár közismert nehézségeinek ellenére, egy veszélyes, kiváló ellenfelet fogadott az MKC, így örömteli volt a remek kezdés. A mosonmagyaróvári szurkolók most is fantasztikus hangulatot teremtettek, így szinte szárnyaltak a lányok. Nem is csoda tehát, hogy 6-1-es MKC vezetésnél időt kért Uros Bregar a Siófok vezetőedzője. Nagyon elszánt volt a hazai gárda, megpróbált rendkívül gyorsan kézilabdázni, amit elég nehezen is tudott lekövetni a Siófok KC. A Balaton-parti csapatban azonban most még sokat tapasztalt, válogatott játékosok játszanak, így az első húsz perc végére sikerült valamennyire felzárkózniuk.

Az MKC vezetése azonban nem forgott veszélyben, hiszen például Szemerey Zsófi hétméteresek hárításával is őrizte azt, a játékrész második felében érkező cserék pedig ezúttal is hasznosan, szép gólokkal álltak be. A Siófok KC két beállóval próbálkozott támadásban, ami helyzeteket, büntetőket igaz eredményezett, de a háromgólos különbség szinte állandósult a két csapat között. Ezért volt nagyon bosszantó, hogy pont az utolsó percek hoztak olyan fordulatot az eredményben, amely addig egyáltalán nem volt benne a játékban, akkor tudott egyetlen gólra feljönni a Siófok KC.

A szünetben rengeteg plüssjátékot dobtak a szurkolók az UFM Aréna küzdőterére, amiért a gyerekek, és a Példa Egyesület nevében is köszönetét fejezi ki a klub.

A bajnoki mérkőzés pedig gyakorlatilag újrakezdődött, azzal a fontos kérdéssel, hogy melyik alakulat tud majd többet profitálni az első harminc tanulságaiból.

A rajtot ismét az MKC kapta el jobban, újra megvolt a három közte, de később a vendégek, a hétméteresekkel ellentétben, az emberelőnyös helyzeteket jól használták ki. Nagyon küzdelmessé, feszültté vált a találkozó, sok volt a játékmegszakítás, ami nem kedvezett a folyamatos játékra törekvő Motherson-Mosonmagyaróvárnak. Negyven perc elteltével a Siófok KC át is vette a vezetést, így nagyon jókor érkezett az MKC tábor buzdítása.

Kimaradt helyzetekkel, elhibázott lehetőségekkel kezdődött az utolsó negyedóra, ami a hátrányban lévő hazai oldalon volt nagyobb gond. Gyurka János időt kért, fontosnak tűnt, hogy egy kicsit megnyugodjon a csapat, mert a fordításhoz feltétlenül pontosabb játékra volt szükség.

Az egyértelműen érződött, hogy a vendégek már minden teher, felelősség nélkül játszhattak, ellentétben a győzelmi kényszerben lévő mosonmagyaróvári együttessel. Az idő is szorította az MKC gárdáját, amit természetesen nagyon hosszú, lassú támadásokkal ölt a Siófok. Óriási lelkesedéssel, becsvággyal vetették magukat a küzdelembe a mosonmagyaróvári játékosok, de nem sikerültek a befejezések, amiben jelentős szerepe volt a jól védő Csapó Kincsőnek is.

A véghajrában már a Siófok KC akarata érvényesült, akik ebben az idényben háromszor tudtak győzni a két csapat rangadóin.

Uros Bregar: - Mindenki tudja, hogy milyen nehéz helyzetben érkeztünk egy kiváló csapat, félelmetes otthonába, amely nagyon ritkán veszít pontokat hazai pályán. Ezért vagyok nagyon büszke a csapatomra, a játékosokra, akik keményen megdolgoztak ezért a sikerért. Fel tudtunk állni a gyenge kezdés után, a mérkőzés későbbi szakaszaiban pedig hatékonyan, céltudatosan kézilabdáztunk.

Gyurka János: - A Siófok KC kiváló csapat ezt bebizonyította az idén az Európa-Ligában és nemrég a Debrecen otthonában is. A mai találkozón nagyon motiváltan kézilabdáztak és remekül kihasználták, hogy egy kimondottan jó kezdés után, felhoztuk őket. Tőlünk szokatlanul sok hibával játszottunk, nagyon hiányoztak a lerohanásaink, a pontosabban kidolgozott átlövések. Viszont ez is a mi csapatunk, így is el kell fogadni bennünket!