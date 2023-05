A hazaiak két percen belül 3-0-ra elléptek, és a különbség nagyjából állandósult a folytatásban. Még 12 perc sem telt el, amikor Ana Gros már ötödször talált be, és csapattársai is rendkívül összeszedetten, szinte hiba nélkül kézilabdáztak. Az Odense vezetőedzője, Ulrik Kirkely – aki nyártól éppen az ETO-t irányítja majd – a találkozó harmadánál, 15–10-es hátrányban időt kért, de a hazaiaknál Gros mellett Schatzl Nadine és Estelle Nze Minko is remekelt, így már a szünet előtt eldőlt a párharc (21–14).

Lehengerlő kezdést produkált a csapat Ambros Martín vezetőedző utolsó győri BL-meccsének második félidejében: hét perc alatt hét gólt lőtt és egyet sem kapott (28–14). A dánok több mint tíz percig nem találtak be, utána viszont csökkenteni tudták a különbséget, és végül "csak" kilenccel veszítettek.

Ambros Martín: – Bár kétgólos előnyben voltunk, ez azért veszélyes eredmény. Egész héten arról beszéltünk, hogy el kell felejteni az első meccset, csak a mostani találkozóra kell koncentrálnunk. Az első félidőben sok gyors lerohanásunk volt, de nemcsak a támadójátékunk volt hatékony, hanem az egész teljesítményünk gördülékeny volt, gyorsan vissza is tudtunk rendeződni. Az első perctől kontrolláltuk a játékot. Nagyon boldogok vagyunk, hogy bejutottunk a Final Fourba.

Ulrik Kirkely: – Megérdemelte a győri csapat a döntőbe jutást. Tudtuk, hogy nehéz feladat vár ránk, az első meccsen igazán jó eredmény kellett volna, hogy esélyünk legyen. A kétgólos vereség ellenére úgy érkeztünk ide, hogy lehet keresnivalónk, emiatt csalódottak vagyunk most egy kicsit hogy ennyivel kikaptunk. Nagyon nagy nyomás alá helyezett bennünket az ETO, sokszor le tudott bennünket rohanni az ETO, ekkor nagyobb koncentráció kellett volna. A védekezés szokta megadni a magabiztosságot, ezúttal azonban nem tudtunk felnőni arra a szintre, ami kellett volna a szorosabb eredményhez.

Ana Gros: – Kemény ellenfél volt mindkét meccsen az Odense. Az első félidőben nem egészen olyan volt a védekezésünk, amilyet szerettünk volna. A támadójáték viszont végig jó volt. A szurkolók nagyon sokat segítettek. Boldogok vagyunk, hogy ott vagyunk a Final Fourban.

Freja Cohrt: – Tudtuk, hogy végig nagy nyomás alatt leszünk, a támadójátékunk kivégzett bennünket. Nálunk semmi sem működött, ezért is lett ennyi a vége, ettől függetlenül nagy élmény volt itt játszani.

Tudósítás percről percre: