A bajnoki alapszakaszt 66 ponttal a Ferencváros zárta az élen, a második ETO FC Győr 54, a harmadik MTK Budapest 51 pontot gyűjtött.

További sorrend: 4. Puskás Akadémia 41 pont, 5. DVTK 31, 6. Haladás Viktória 28, 7. Astra-Üllő 27, 8. Kész-St. Mihály-Szeged 24, 9. Mol Fehérvár 18, 10. Szekszárd 14, 11. Kelen SC 11 (2 büntetőpont levonva), 12. Újpest 10.

A Ferencváros tavaly is a győriekkel játszott a döntőben, és előbb 4–1-re, majd 3–1-re győzött. A mostani szezonban is kétszer a Fradi nyert: idegenben 4–0, Győrben 3–0 lett a fővárosiak javára, akik a fináléban is esélyesebbek, ennek ellenére a győriek mindent megtesznek majd azért, hogy megnehezítsék a címvédő dolgát.