Közgáz SC és DSK–Mosonmagyaróvár-UNI Győr 56–76 (27–15, 4–21, 8–22, 17–18)

Debrecen, férfi elődöntő, 250 néző. V.: Sörlei, Drenyovszki, dr. Nagy.

Közgáz: Csík 12/3, Szántó 15/3, PFANDLER 8/3, Galambos 8, Úr 1. Cs.: Kutrovich 5/3, BARTHA 7, Grilli, Csepregi, Jenei. Mb. edző: Kováts László.

Mosonmagyaróvár-UNI Győr: KÁMÁN B. 18/9, GEIGER 20/12, BAKON 9/9, HÁGEN 24/9, Kámán K. 6/3. Cs.: Garancz 2, Gosztola 2, Varga T., Szabó M., Varga Z., Friedl, Jakab. Edző: Laky Tibor.

Mosonmagyaróvár-UNI Győr–DEAC 64–70 (19–13, 16–26, 17–17, 12–14)

Debrecen, férfidöntő, 400 néző. V.: Makrai, Nepp, Jankovics.

Mosonmagyaróvár-UNI Győr: KÁMÁN B. 20/3, GEIGER 22/3, Bakon 3/3, HÁGEN 8, Kámán K. 4. Cs.: GOSZTOLA 5. Garancz, Szabó M., Varga T. Edző: Laky Tibor.

DEAC: Pollák 10/6, Várbíró, NEUWIRTH 21/15, GÁSPÁR 12, Fábián. Cs.: BALÁZSI 3, Kenéz, VÁRSZEGI 10, Czermann, VARGA S., Edző: Erdei Ádám.

Laky Tibor: – Mindig gyönyörű esemény egy négyes döntő, öröm volt részt venni az egyre jobb és jobb férfi és női csapatokat felvonultató mezőnyben. Egy hajszállal jobb volt a DEAC, nüanszok döntöttek a javára, gratulálok a debrecenieknek a győzelemhez. Nekünk pedig egyáltalán nincs okunk búslakodni, büszke vagyok a fiúkra, akik mindent kiadtak magukból, a négyes döntő pedig remek hírverése volt a sportágnak.

Két szoros vereség lett a győri női csapat mérlege.

Fotó: MEFOB Feszt

UNI Győr–ELTE-BEAC 55–59 (16–15, 9–11, 13–15, 17–18)

Debrecen, női elődöntő, 150 néző. V.: Sörlei, dr. Nagy, Fülöp.

UNI Győr: BAFFY 8, ROZMÁN 16/9, PERL 13/9, Szűts 8, Bánszegi 4. Cs.: Chroméj 6, Horváth B., Horváth D., Mihály. Edző: dr. Barthalos István.

ELTE-BEAC: Varga A. 3/3, MILKOVICS 14/3, SZERENCSÉS 15/9, Nagyi 6, SALAMON 8. Cs.: Katona B. 5/3, Bogdán 3/3, Takács E. 3, Zsámár L. 2. Edző: Földi Alexandra.

UNI Győr–Miskolci Egyetem 90–99 (22–25, 21–27, 16–22, 31–25)

Debrecen, női bronzmérkőzés. V.: Domán, Marton, Bács.

UNI Győr: ROZMÁN 30/6, Baffy 5/3, PERL 23/15, SZŰTS 12, Bánszegi 10. Cs.: Pozsgai, Horváth D. 3/3, Király, Sándor, Mihály, Chroméj 7/3. Edző: dr. Barthalos István.

Miskolc: Kecskés 2, Oláh 35/18, Bacsó 27/6, Szegeczki 9, Vég-Dudás 4. Cs.: Takács 3/3, Kápolnai, Tóth, Hajdu, Márkusz 17/9, Kababik 2. Edző: Lippai Szabolcs.

Dr. Barthalos István: – Az utóbbi öt évben mindig bejutottunk a legjobb négy közé, egyszer meg is nyertük, ez a győri egyetemi kosárlabda történetében egy sikerkorszak. Ezen a mérkőzésen is beigazolódott a kosárlabda alapvető igazsága: az a csapat nyer, amelyik több pontot dob. A tornán megpróbáltuk borítani a papírformát, de nem sikerült. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a lányokra, mindkét mérkőzésen száz százalékot adtak ki magukból, ez most erre volt elég.