A szezonnak nincs vége a játékosok számára, hiszen az NB I/B-ben és az NB II-ben is folytatódik a bajnokság, emellett a 3x3-as egyetemi bajnokság fordulóit is a közeljövőben rendezik – május 10. és május 23. a két selejtező időpontja –, és mivel ott évek óta a top3-ban vannak a győri és mosonmagyaróvári játékosok, ott még várja Laky Tibor, hogy valami nagy eredményt letesznek az asztalra tanítványai.

Egyéni sikereket is hozott a négyes döntő: Geiger Bálint és Hágen Tamás is bekerült a torna All Star-csapatába, emellett Geiger a torna legeredményesebb játékosa címet is megszerezte.

Az egész év sikeresnek nevezhető

A címvédőként induló, de most a negyedik helyen végzett női csapat edzője, dr. Barthalos István is elégedetten értékelte csapata teljesítményét.

„Szép hétvégén vagyunk túl, apróságokon múlt, hogy nem megint mi örülhettünk – mondta a szakvezető. – Az egyetemi bajnokságban a lebonyolítás miatt is a négyes döntő lehet a legjobb célkitűzés. Az, hogy ott mi lesz a vége, arról a pillanatnyi forma, a szerencse is dönt. A mi lelkiismeretünk tiszta, az egyetem és az egyesület minden feltételt megteremtett ahhoz, hogy sikeresek legyünk, az egész évet tekintve tekinthetjük ezt az eredményt sikernek, hiszen a négyes döntőben játszott két meccs alapján is látszott az éves munka. Voltak apró döntésbeli hibák minden résztvevőtől, ezek együttesen okozták azt, hogy most a negyedik helyen végeztünk, de azt mindenképpen ki kell emelnem, hogy az elődöntőben annak az ELTE-BEAC-nak voltunk méltó ellenfelei, amelyikben hat A csoportos játékos szerepelt, ebből négy a BEAC-ot, kettő a Vasast erősítette a szezonban. Nálunk pedig csak Rozmán Lilla és Baffy Fanni volt az első csapat keretének a tagja.”

A vezetőedző szerint nagy dolog, hogy az All Star-csapatba két játékosa is bekerült: Rozmán Lilla és Perl Zsófia. Előbbi emellett a legponterősebb játékos is lett másodmagával, míg utóbbi esetén az az érdekesség, hogy ő már munka mellett kosárlabdázik, a sport mellett ugyanis mechatronikai mérnökként dolgozik, továbbá az egyetemen a mesterszakot végzi.

Rozmán Lilla (jobbról az első) és Perl Zsófia (jobbról a második) is bekerült a torna legjobb csapatába.

Fotó: Derencsényi István

„Rajta kívül négy A csoportos játékost választottak be a legjobb ötösbe. Zsófi bekerülése ezért is nagy szó” – folytatta dr. Barthalos István, aki tanítványaival a 3x3-as egyetemi bajnokságra készül – a nőknél május 10-én és május 24-én lesznek a fordulók –, ezen két csapattal vesznek részt, és annak tapasztalatai alapján alakul ki a keret a debreceni 3x3-as egyetemi Európa-bajnokságra, melyen biztosan ott lesz az UNI Győr csapata.