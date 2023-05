MEAFC–SMAFC 93–50 (21–9, 19–20, 30–6, 23–15)

Miskolc, férfi NB I/B, Zöld csoport, elődöntő, 3. mérkőzés. V.: Hervay, Gaál, Domán.

SMAFC: Soós 5, Radványi, Pongrácz 3/3, BAKK 20/6, RÉTI 10. Cs.: Kalincsák 5/3, Gottlieb 2, Pokker 5/3, Varga G. Edző: Farkas Dávid.

Mivel a miskolciak megint az SKC rájátszás mérkőzésének napjára időzítették hazai mérkőzésüket, biztosan verték a gyakorlatilag a második sorukkal pályára lépve a feladathoz és az ellenfeléhez csak a második negyedben felnövő soproni együttest.

SMAFC–MEAFC 69–103 (17–29, 14–22, 22–22, 16–30)

Sopron, férfi NB I/B, Zöld csoport, elődöntő, 4. mérkőzés. V.: Földesi, Horváth A., Esztergályos.

SMAFC: CSÁTALJAY B. 14/3, Soós, CSÁTALJAY P. 14/6, Lakatos 8, KOVÁCS B. 13. Cs.: Schöll 9, Pongrácz 6/6, Radványi 2, Gottileb 1, Mándity 2. Edző: Farkas Dávid.

A soproniak csak a harmadik negyedben voltak egyenrangú ellenfelei a másik három szakaszban az akaratát rájuk kényszerítő miskolci együttesnek.

Farkas Dávid: – Gratulálok a MEAFC csapatának a döntőbe jutáshoz, megérdemelten győztek le bennünket a párharcban. Tiszta szívemből kívánom nekik, hogy elérjék céljaikat és feljussanak a Piros csoportba. Nekünk ebben az elődöntő sorozatban eddig tartott az erőnk, de nem vallottunk szégyent. Most is egy tizenhét éves játékos debütált a felnőttligában, aki az akadémián U18-as B csapatomban játszik. Köszönjük szurkolóinknak, hogy most is sokan kilátogattak. Igyekszünk a bronzmérkőzésen meghálálni ezt és éremmel a nyakunkba befejezni a szezont.

A párharc végeredménye: 3–1 a MEAFC javára.