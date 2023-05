Vác–Motherson-Mosonmagyaróvári KC 31–33 (14–17)

Vác, NB I-es női mérkőzés, 500 néző. V: Bóna, Földesi.

Vác: Bukovszky – Ballai A. 4, MARINCSÁK 5/1, KUCZORA 7/2, Helembai 3, Marincsák, Ballai B. 2, Diószegi 4. Cs.: Pásztor B. (kapus), FERENCZY F. 6, Kovalcsik, Schatzl Natalie. Edző: Herbert Gábor.

MKC: Szemerey – Sztankovics, Lancz 4, IVANCOK 4, PÁSZTOR 8, TÓTH G. 7, Stranigg Zs. 1. Cs.: Mistina (kapus), TÓTH E. 5/2, Albek 2, Faragó, Tóth N. 1, Kovács P. 1, Csire. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 7/3, ill. 2/2. Kiállítások: 8 perc, ill. 14 perc.

A Motherson-Mosonmagyaróvárnál az MKC utánpótlásából fellépő Gutecz Réka személyében új név is szerepelt a versenyjegyzőkönyvben.

Erős iramban kezdődött a találkozó, lendületes támadásokkal, szép gólokkal. A tizedik perc végére az MKC-előny négyre növekedett, a vendégek védekezése hamarabb összeállt, támadásban pedig pontosabb voltak. Herbert Gábor időt is kért, cserélt a belső posztokon, amit követően sikerült is felzárkózni a hazai együttesnek. A félidő második felét ismét a Motherson-Mosonmagyaróvár kezdte jobban, a több kiállítás ellenére újra növelni tudta az előnyét és a játéka is összeszedettebb volt. Állandósult a vendégek három-négy gólos vezetése.

Szünet után a hazai gárda megpróbálta fokozni a tempót, ezért nagyon rohanóssá vált a találkozó, ami előbb hazai felzárkózást, majd a 39. percben, egyenlítést eredményezett. Azonnal reagált erre az MKC, keményebben védekezett, visszavette a vezetést. Az utolsó tíz percben többet hibáztak a csapatok, egyik félnek sem sikerült ellépnie a másiktól. Sok volt a kétperces büntetés is, amelyeknek a kihasználása szintén eldönthette ezt a parázs összecsapást. Szűk öt perccel a mérkőzés vége előtt az MKC két góllal vezetett, és ezt meg is őrizte az idegek csatájában.

Herbert Gábor: – Gratulálok az ellenfélnek, jobban hozták le a mérkőzés végét, teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót. Viszont nagyon meg vagyok elégedve a saját csapatom hozzáállásával, küzdenitudásával, amiben a második félidőben még javulni is tudtunk. Ilyen mérkőzésen viszont fájó négy hetest kihagyni, és a jó lett volna a múlt hetihez hasonló kiváló kapusteljesítmény is.

Gyurka János: – Ez a mérkőzés igazi rangadó volt, annak ellenére így is készültünk, hogy az eredmény a bajnokság végkimenetelét már nem befolyásolja. Gratulálok a Vácnak, remekül küzdöttek hatvan percig. Az első félidőben nem a védekezés dominált, inkábba a támadáson volt a fókusz. A fordulás után viszont az öt-egyes forma nem jól működött. A hajrában fej fej mellett haladtunk, a végjátékban ugyan követtünk el hibákat, de a csapat összetartása végül meghozta a győzelmet.