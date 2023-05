Az első gólt ugyan a vendégek szerezték, de a győriek villámgyorsan lőttek öt gólt, már a 4. percben időt kellett kérnie a vendégek edzőjének. A játék képe nem változott, a 7. percben már 8–2 volt úgy, hogy a gólokon testvériesen megosztozott Győri-Lukács, Rju, Nze Minko és Schatzl. Közülük Nze Minko lépett el előbb a kettőről, Oftedal pedig feliratkozott a góllövők közé (10. perc: 10–3). A vendégek edzője nem sokat gondolkozott, másodszor is kikérte idejét. Valószínűleg ez volt az a meccs, hogy akármit mondhatott volna tanítványainak Józsa Krisztián, semmi jelentősége nem volt. A győriek jól védekeztek, ezekből több labdát is szereztek, könnyű gólokat lőttek, így biztosan őrizték előnyüket (14–6). Gros a balátlövő pozícióból is betalált, a 27. percben meg már tíz gól volt a különbség (20–10), ez a szünetre eggyel még nőtt is.