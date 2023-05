Sopron KC–DEAC 80–67 (17–21, 21–16, 21–22, 21–9)

Sopron, férfi NB I, rájátszás az 5–8. helyért, 1. mérkőzés, 800 néző. V.: Cziffra, Győrfy, Szilágyi.

SKC: JOSEPH 17/9, WHITE 12/3, SITKU 12/3, BARNETT 13, Durham 10. Cs.: MOLNÁR 9, Csendes 5/3, Supola 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

DEAC: Govens 2, MÓCSÁN 14/9, Kovács Á. 4, DRENOVAC 23, TÓTH Á.7. Cs.: GÁSPÁR 7/3, Garamvölgyi 3/3, Scott 7/3, Polyák. Edző: Andeljko Mandics.

A szezon végére Olaszországba szerződő Jones helyén White, az NBA-daft felmérőjére készülő Valerio-Bodon posztján pedig Sitku kezdett az SKC-ban. A találkozót 6–2-vel indította a DEAC, majd egy 9–1-gyel fordított az SKC, de a negyed hajrája vendégeké volt. Bár Csendes triplát dobott a második etap elején, a szakaszt 9–3-mal indítva 10 ponttal ellépett a DEAC. Erre egy Durham vezette 12–0-ás hazai roham volt a hazai válasz, szünetben egy ponttal vezetett az SKC.

A fordulás után mindkét csapatnak volt a rövid jó időszakai, Sitku vezérletével tartotta szűk előnyét az SKC. A harmadik szakasz derekán Mócsán hármasával fordított a DEAC, de a végén a Jospeh–Barnett duó révén visszavette a vezetést az SKC. Előnyét a záróetap közepére Molnár kosaraival 8 pontra növelte a vendéglátó, sőt, ez Joseph triplájával tíz pont fölé nőtt. Innen pedig már nem volt visszaút, megfogyatkozva bár, de remek csapatmunkával kivívott győzelemmel kezdte a párharcot az SKC.

A párharc állása: 1–0 az SKC javára.

Kosztasz Flevarakisz: – Gratulálok a játékosoknak! Megegyeztünk abban, hogy bárki is legyen a pályán, bárki marad, bárki megy el, a maradók a végsőkig a legjobbjukat fogják nyújtani. Úgy hiszem, továbbra is jó esélyünk van megnyerni a mérkőzéseinket, és a fiúk ezt bebizonyították. Andre Jones, Valerio-Bodon Vincent és Takács Norbert közül, akik ma nem játszottak, ketten a kezdő ötös tagjai voltak, és hiányozni fognak, de ez a valóság. Bele kell adnunk mindent, és napról napra fejlődni, jellemmel és jó hozzáállással. Sitku Mártonnak nagyon jó meccse volt a mai, de a jó dolgok az életben úgy jönnek, ha konzisztensek vagyunk, szóval a következő napon, a következő edzésen, a következő mérkőzésen még keményebben oda kell tennünk magunkat, és ezt szeretem ezekben a srácokban. Mi még mindig szeretnénk a lehető legtöbb győzelmet megszerezni. Meglátjuk, milyen helyezést tudunk elérni a végén, de én hiszem azt, mindenki azért játszik, mert hisz ebben. Fiatalok, idősebbek, külföldiek vagy hazai játékosok egész szezonban keményen küzdöttek egy csapatként, és ezt fogjuk tenni az utolsó percig. Remélem, a szurkolóknak is tetszett, mert mindig ez a célunk, hiszen a szurkolókért is játszunk, főleg hazai pályán.