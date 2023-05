A 23. percben még csak egy góllal vezetett az ETO, ami miatt időt is kért Ambros Martín, a vendégek szakvezetője, és talán ennek is volt köszönhető, hogy 13–12-ről 17–13-ra ellépett a szünetig a vendégcsapat, mely a második félidő elejét megnyomta: a kilenc perc alatt öt gólt lőtt Nze Minko vezérlétével 26–15-re meglépett az Audi-ETO, és el is döntötte a találkozót.

Újabb sikerükkel a győriek egy fordulóval az idény vége előtt behozhatatlan előnybe kerültek a Ferencvárossal szemben a tabellán. Bár az utolsó körben a Magyar Kupa-címvédő fővárosiak pontszámban még utolérhetik riválisukat, az egymás elleni eredmények azonban az ETO-nak kedveznek. Az FTC-hez hasonlóan Bajnokok Ligája-elődöntős győriek 17. alkalommal lettek magyar bajnokok, ezzel átvette a vezetést az örökrangsorban a Vasastól.

A szombati sikerhez Estelle Nze Minko hét, Kari Brattset hat, Schatzl Nadine öt góllal, Sandra Toft nyolc, Amandine Leynaud tíz védéssel járult hozzá. A mindössze kilenc mezőnyjátékossal felálló MTK-ban Szabó Laura hétszer, Kobela Tamara hatszor talált be.

A sereghajtóként kiesett Érd ismét kikapott, ezúttal hazai pályán 33–26-ra. Szombaton eldőlt, hogy az érdiek mellett a NEKA is kiesik az élvonalból, ugyanis 41–32-re kikapott Mosonmagyaróváron. Az NB I/B-ből a Vasas és a Kozármisleny jutott fel az első osztályba.

Ambros Martín: – Nem az a láényeg, hányadik bajnoki címem, a lényeg, hogy megszereztük, és ez nagyon fontos a klubnak, a szurkolóknak. Az értékét növeli, hogy nagyon komoly ellenfelek vannak a bajnokságban, ellenük kell hétről hétre helytállni. Fantasztikusan edzenek a lányok minden nap, a héten is így volt, talán ebbe a munkába kicsit el is fáradtunk, ezért nem éreztük a ritmust az első félidőben. Az MTK a kevés játékossal is komoly ellenállást tudott tanúsítani, ezért jár nekik az elismerés. Az öt plusz egyes védekezéssel azért meg tudtuk őket zavarni, és ez döntő volt.

Schatzl Nadine: – Az első félidő nem olyan volt, amilyet vártunk, a másodikban azért jobban felpörögtünk. Még van egy bajnoki meccsünk, de az aranyérem megvan, és nem titok, kicsit már a Bajnokok Ligája négyes döntőjére is fókuszálunk, de természetesen otthon, a Mosonmagyaróváron ellen még a szurkolóinkkal szeretnénk megünnepelni ezt a címet.

Estelle Nze Minko: – Minden bajnoki siker ugyanolyan örömteli. tavaly talán izgalmasabb volt, a gólkülönbséggel dőlt csak el, de természetesen örülünk, hogy nem kell már erre várni. Minden évbe egyre nehezebb győzni, tőlünk mindig sikert várnak, de ez nem olyan egyszerű. Persze mi magunk is nyerni szeretnénk minden meccsen, örülök, hogy a bajnokságban sikerült annyi győzelmet aratni, hogy már nem vehetik el tőlünk az aranyat.