Úgy tűnik, hogy mindig van tétje az MKC–NEKA mérkőzéseknek Mosonmagyaróváron, hiszen a 2017/2018-as bajnokságban az Mosonmagyaróvári Kézilabda Club az első osztályú tagságot érő bajnoki címért játszott. A 2020/2021-es idényben pedig az NB I-es bronzérmét biztosította be a Motherson-Mosonmagyaróvár. A szombati találkozót a NEKA számára a bennmaradás miatt lehet fontos, az MKC pedig még mindig versenyben van a bronzéremért, igaz, ez az esély már erősen csak matematikai.

– Élénken emlékszem a 2021-es találkozóra, amikor még a NEKA csapatában játszottam – mondta Faragó Luca, a Motherson-Mosonmagyaróvár beállója. – Valóban nagy volt a tét, fantasztikus volt a hangulat, amit akkor még ellenfélként is nagyon élveztem. Az elmúlt fordulókban szerzett pontoknak köszönhetően a NEKA-nak most is maradt még esélye arra, hogy bennmaradjon. Beszélgettem is erről Leával, a húgommal, aki most akadémista Balatonbogláron, de szombaton este félretesszük a testvéri kapcsolatot. Nyilvánvalóan küzdenek, beleadnak mindent, de ha mi a saját játékunkat játsszuk, akkor nem lehet gond a szombati mérkőzésen. Nagyon jó mérkőzést játszottunk múlt szombaton, nehéz volt elhozni a két pontot a Vác otthonából. Ez a siker azonban helyreállította az önbizalmunkat, hiszen megmutatta, csapatként igazán erősek vagyunk. Számunkra most is az a tét, hogy ilyen remek közönség előtt kötelességünk minden hazai találkozón küzdeni. A szezont egyértelműen olyan mérkőzéssel akarjuk lezárni, ami maradéktalanul örömet szerez szurkolóinknak.

A találkozót ezen a linken lehet megnézni: