A szezon utolsó idegenbeli bajnoki mérkőzésére készül az Audi-ETO, mely szombaton 18 órakor az MTK otthonában lép pályára, és amennyiben győz, bajnok lesz. Ami biztos, érem- és kupaátadás biztosan nem lesz, ezt majd a jövő heti, Motherson-Mosonmagyaróvár elleni hazai találkozón vehetik majd át a győriek.

Ambros Martín együttese egyébként január végén találkozott legutóbb a budapesti alakulattal, ekkor 31–25-re győzött a zöld-fehér gárda, melyből Győri-Lukács Viktória volt a legeredményesebb 9 góllal, az ellenfélnél az exgyőri Pál Tamara szerezte a legtöbb találatot, szám szerint nyolcat.

Az MTK jelenleg 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 12 vereséggel a tabella 7. helyén áll.

Farkas Júlia, a győriek fiatalja így nyilatkozott az esélyekről: "Az MTK jó csapat, védekezésen és támadásban is az első perctől kezdve maximumon kell pörögnünk. Az edzéseken is ennek megfelelően dolgozunk. Bízom abban, hogy sokan elkísérnek bennünket, és szurkolóink kiváló hangulatot teremtenek az MTK csarnokában is."