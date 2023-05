A végéhez közeledik a magyar női kézilabda-bajnokság, hiszen mindössze három bajnoki találkozó van már csak hátra Ambros Martín tanítványai számára.

A zöld-fehérek vasárnapi ellenfele, az Alba Fehérvár jelenleg 21 ponttal a tabella 8. helyén áll. Józsa Krisztián együttese 9 győzelmet, három döntetlent és 11 vereséget könyvelhet el magának az idei szezonban.

Legutóbb a 11. fordulóban találkoztak a győriek a Fehérvár együttesével, akkor 33–21-re győztek a zöld-fehérek. A találkozó legeredményesebb győri játékosa Ana Gros és Estelle Nze Minko volt hat góllal, a másik oldalon Bruna Zrnic jutott el ugyanennyi találatig.

A győriek dél-koreai balkezes átlövője, Rju Un Hi így nyilatkozott az esélyekről: "Nagyon örülünk, hogy bejutottunk a Bajnokok Ligájában a négyes döntőbe. Kicsit meg is ünnepeltük azt az eredményt, de aztán készültünk a folytatásra. Most a Fehérvár jön, ezúttal is kulcs lesz a védekezés és abból a gyors lerohanás, hiszen így tudunk könnyű gólokat szerezni. Sokat gyakoroljuk ezt egész évben, most is ez lesz a legfontosabb. Bízom az újabb győzelemben."